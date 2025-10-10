الجمعة 10 أكتوبر 2025
إقبال ملحوظ على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالدقهلية

انتخابات التجديد
انتخابات التجديد النصفي لنقابة لأطباء الدقهلية، فيتو

يشهد النادي الاجتماعي باستاد المنصورة إقبالا ملحوظا على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء على مستوى الجمهورية، من أعضاء الجمعية العمومية للإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم في النقابة العامة والنقابات الفرعية.

 

ويتنافس على مقاعد النقابة العامة فوق السن 19 مرشحًا لاختيار 3 أعضاء، بينما يتنافس 10 مرشحين تحت السن على 3 مقاعد أخرى، وفي منطقة شرق الدلتا، يخوض السباق 3 مرشحين للتنافس على مقعد واحد.

 

أما في النقابة الفرعية بالدقهلية، فقد ترشح 6 مرشحين فوق السن لاختيار عضوين، و5 مرشحين تحت السن لاختيار عضوين أيضًا.

وتجري العملية الانتخابية وسط إجراءات تنظيمية مشددة لضمان سيرها بسلاسة وتوفير الأجواء المناسبة للأطباء للإدلاء بأصواتهم في أجواء ديمقراطية.

