استعدادا لعيد الأضحى، طريقة عمل الرقاق في البيت بمكونات بسيطة

طريقة عمل الرقاق فى البيت، الرقاق من المخبوزات المصرية الشهيرة التى عرفها المصريون منذ القدم ويقدم فى عيد الأضحى المبارك باللحم او باللبن.

وطريقة عمل الرقاق فى البيت، سهلة وبسيطة وغير مكلفة لذا تحرص بعض ربات البيوت على تحضيره فى المنزل بدلا من شرائه جاهزا.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الرقاق فى البيت.

مكونات عمل الرقاق:-

2 كوب دقيق أبيض (يمكن استخدام دقيق القمح الكامل حسب الرغبة)

¾ كوب ماء دافئ (أو حسب الحاجة)

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة زيت نباتي (اختياري)

طريقة عمل الرقاق فى البيت:-

في وعاء عميق، يوضع الدقيق مع الملح، ويمكن إضافة ملعقة صغيرة من الزيت لمرونة أكثر.

يضاف الماء تدريجيا مع العجن حتى تتكون عجينة ناعمة ولينة لا تلتصق باليد.

تغطى العجينة وتترك لترتاح مدة 30 دقيقة.

تقسم العجينة إلى كرات صغيرة متساوية في الحجم.

تفرد كل كرة على سطح مرشوش بالدقيق باستخدام النشابة حتى تصبح رقيقة جدا (كلما كانت أرق، كانت أفضل).

يسخن صاج أو مقلاة واسعة غير لاصقة على نار متوسطة.

توضع الرقاقة على الصاج الساخن، وتقلب بعد بضع ثوانى حتى تأخذ لون ذهبي خفيف من الجانبين.

يكرر الأمر مع باقي الرقاقات.

إذا كنتى تفضلين الرقاق القاسي (الناشف)، اتركيه ليجف في الهواء بعد الخبز.

يمكن حفظ الرقاق في كيس بلاستيكي مغلق بعد أن يبرد تماما ليبقى طري.

يمكن دهن كل رقاقة بقليل من السمن أو الزبدة إذا كنتى تريدين استخدامه في الوصفات الحلوة أو المالحة.

استخدامات الرقاق عديدة حيث يقدم الرقاق باللحم المفروم، حيث يحشى الرقاق بطبقة من اللحم المتبل ويدخل الفرن حتى يتحمر.

أز الرقاق الحلو، وهو يرش بالسمن والسكر، ويخبز حتى يصبح مقرمش.

وايضا يمكن تقديمه كبديل للخبز اليومي، حيث يستخدم مع الجبن أو الزيت والزعتر أو أي حشوة حسب الرغبة.

طريقة عمل الرقاق فى البيت

ولعمل الرقاق باللحمة المفرومة

مكونات عمل الرقاق باللحمة المفرومة:-

10 رقاقات نصف كيلو تقريبا

مرق دجاج أو لحم “شوربة دافئة”

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

سمن بلدى

للحشو

نصف كيلو لحم مفروم

بصلة مفرومة

ملح

فلفل اسود

بهارات

رشة قرفة

كوب عصير طماطم

ملعقة صلصة

ملعقة سمن

طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة:-

نحضر بصلة مفرومة ونشوحها فى السمن حتى يصفر لونها، ثم نضيف لها اللحم المفروم.

نقلب جيدا حتى يتغير لون اللحم ثم نضيف لها كوب عصير طماطم وملعقة صلصة وملح وفلفل ورشة قرفة.

ونترك اللحم تنضج على نار هادئة.

ثم نرفعها من على النار ونتركها تبرد.

ثم نحضر صينية حجمها يكون مناسب لحجم الرقاق وندهنها بالسمن.

ثم نحضر وعاء مناسب ونقوم بوضع الشوربة المذاب فيها الصلصة على الرقاق فيصبح طريا.

ويراعى أن يكون المرق دافى فقط وليس ساخن جدا حتى لا يتعجن الرقاق.

ثم نضع الرقاق بالصينية واحدة تلو الأخرى إلى أن نصل إلى 5 رقاقات (نصف عدد الرقاقات) ونفرد الحشو عليهم.

ثم نكمل الرقاقات الباقية بنفس الطريقة ونثني الأطراف بشكل مناسب فى حالة ما كانت الصينية صغيرة.

ثم نضع على الوجه قليل من السمن والقليل من الشوربة.

وندخل الصينية الفرن الساخن حتى يحمر وجهها ويمكن تسويتها على سطح البوتوجاز مع تدوير الصينية باستمرار حتى تحمر ثم نقلبها على الوجه الثانى ونفعل نفس الطريقة حتى تحمر من جميع الجهات ولكن طريقة سطح البوتوجاز، وتحتاج حرص حتى لا تحترق.

ثم نرفعها من على النار أو نخرجها من الفرن وتقطع وتقدم ساخنة بجانب الفتة واللحمة والسلطة والشوربة وهى أكلة من أكلات عيد الأضحى المبارك المميزة التى اعتاد المصريون على تناولها خلال أيام العيد كعادة قديمة.

والرقاق أيضا يمكن أن يقدم بحشوات مختلفة حسب الرغبة وليس اللحم المفروم فقط.

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ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.