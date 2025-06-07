طريقة عمل الرقاق الناشف في البيت.. أشهر أكلات عيد الأضحى

طريقة عمل الرقاق الناشف، يعد الرقاق الناشف من أشهر الاكلات على سفرة عزومات عيد الأضحى، ولذلك تحاول كل ست بيت أن تجيد طريقة عمل الرقاق الناشف، في البيت.



طريقة عمل الرقاق الناشف في البيت خطوة بخطوة

المكونات:

2 كوب دقيق أبيض متعدد الاستخدامات

نصف ملعقة صغيرة ملح

ماء للعجن (حوالي كوب أو حسب الحاجة)

رشة نشا (لرشها بين الطبقات أثناء الفرد).

الطريقة:

طريقة الرقاق الناشف



1. تحضير العجينة:

في وعاء كبير، ضعي الدقيق والملح وقلّبيهم جيدًا.

أضيفي الماء تدريجيًا واعجني حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتماسكة (ليست طرية جدًا ولا ناشفة).

غطّي العجينة واتركيها ترتاح 15 إلى 20 دقيقة.

2. تقطيع العجينة:

قسّمي العجينة إلى كرات صغيرة متساوية الحجم (حسب حجم الرقاق الذي ترغبين به).

اتركي الكرات ترتاح 10 دقائق قبل الفرد.

3. فرد العجينة:

رشي النشا على سطح نظيف وافردي كل كرة باستخدام النشابة (الشوبك) حتى تصبح دائرة رقيقة جدًا.

إذا أردتِ تسريع العملية، يمكنك فرد أكثر من دائرة مع رش النشا بين كل واحدة والثانية، ثم تفرديهم مع بعض وتفصليهم قبل التسوية.

4. تسوية الرقاق:

سخّني طاسة كبيرة أو صاج على نار متوسطة (بدون دهن زيت).

ضعي كل دائرة رقاق على الطاسة لثوانٍ قليلة (من 30 إلى 45 ثانية لكل وجه) حتى يتغير لونها قليلًا وتتماسك فقط – لا تدعيها تتحمّر.

كرّري حتى تنتهي الكمية.

5. التخزين:

اتركي الرقاق يبرد تمامًا.

رصّيه فوق بعضه وضعيه في كيس نظيف أو علبة محكمة الغلق.

طريقة عمل صينية الرقاق الناشف

في السطور التالية، نستعرض طريقة عمل الرقاق الناشف بحشوة اللحمة المفرومة، بطريقة الأجداد، والنتيجة مضمونة.



مكونات عمل صينية الرقاق الناشف:

رقاق ناشف

½ كوب لبن

½ شوربة

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة ملح وفلفل

لحمة مفرومة معصجة بالبصل

سمنة سايحة

بصل

طماطم

فلفل أخضر

بهارات (ملح، فلفل أسود، قرفة، كزبرة، بابريكا)

طريقة تحضير صينية الرقاق الناشف باللحمة المفرومة:

1. تحضير الحشوة:

* في مقلاة، سخني الزيت أو السمنة على نار متوسطة.

* أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يصبح ذهبي اللون.

* أضيفي اللحمة المفرومة وقلبيها حتى تنضج.

* أضيفي التوابل (الملح، الفلفل الأسود، القرفة، الكزبرة، البابريكا) وقلبي جيدًا.

* أضيفي الطماطم المفرومة والبصل الأخضر المقطع وقلبي حتى يذبل.

* ارفعي الحشوة عن النار واتركيها تبرد.

2. تحضير خلطة الرقاق:

في وعاء، اخلطي اللبن والشوربة والبيكنج بودر والملح والفلفل.

3. تجميع الصينية:

ادهني صينية الفرن بالسمنة.

انقعي ورقة من الرقاق الناشف في الخلطة، لثانية، ثم رصيها في الصينية، وكرري العملية مع نصف كمية الرقاق، ويمكنك عمل الطبقة السفلى من 4 إلى 6 طبقات.

وزعي حشوة اللحم على الرقاق.

ادهني الوجه بالزبدة.

4. الطهي:

سخني الفرن مسبقًا على 180 درجة مئوية.

غطي الصينية بورق قصدير.

اخبزي الصينية لمدة 30 دقيقة.

أزيلي ورق القصدير واستمري في الخبز لمدة 15 دقيقة أخرى حتى يصبح الوجه ذهبي اللون.

5. التقديم:

قطعي الصينية إلى مربعات وقدميها ساخنة مع البطاطا المقلية أو الأرز.

نصائح لمزيد من التجديد في الطعم:

* يمكنك إضافة المزيد من الخضار إلى الحشوة حسب الرغبة، مثل الجزر أو الكوسا.

* يمكنك استخدام صلصة الطماطم الجاهزة بدلًا من الطماطم الطازجة.

* تأكدي من نقع الرقاق في الخليط لثوانٍ قليلة فقط حتى لا يصبح طريًا جدًا.

* غطي الصينية بورق قصدير في بداية الخبز حتى لا يحترق الوجه.

طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة، لغداء سريع وغير مكلف

جلاش باللحمة المفرومة

طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة، من الاكلات التي يمكنك تحضيرها في زمن قياسي، فلا يستغرق تحضيرها النصف ساعة، إلى جانب أنها من الأكلات غير المكلفة واللذيذة.

ولذلك تعد طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة من الأكلات التي تسعفك، عندما يكون وقتك ضيق، كما أنها غير مكلفة.



طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة بطريقة اقتصادية، تتماشى مع موجات الغلاء التي نعاني منها هذه الأيام، والتي يمكن تنفيذها بكل سهولة.



مكونات عمل الجلاش باللحمة المفرومة:

نصف كيلو جلاش

ثمن كيلو لحمة مفرومة

كوب إلا ربع زبده او سمن ذائب، مع فرشاه للدهن

كوب خضروات مشكلة: (فلفل رومى وطماطم مقطعين مربعات صغيرة)

ربع كوب زيتون بدون بذور ومقطع

ربع كوب جبنة رومي

ربع كوب جبنات مشكله شيدر وموتزاريلا

كوب حليب

ملح وفلفل

بيضة

طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة:

نحضر صينيه او قالب وندهنه بالزبده او السمن.

نقسم الجلاش الى قسمين متساويين ونضع الورق فى الصينيه وندهن بين كل ورقة جلاش وأخرى بالسمن.

حين نصل لنصف كمية الجلاش، نضع الحشو، من اللحمة المفرومة أو البسطرمة أو السوسيس، والفلفل الرومى والطماطم والزيتون والجبنة، ونفردهم جيدا، ثم نبدأ مرة أخرى بفرد باقي ورق الجلاش تباعا، وبين كل طبقة وأخرى ندهن بالفرشاه سمن او زبده حتى ننتهى من الكمية كاملة.

نقطع الجلاش بالسكينة قطع متساويه حسب الذوق والرغبة.

نضرب البيضة مع الحليب والملح والفلفل ونسكبه على سطح وجه الجلاش المقطع.

نضيف ما تبقى من السمن أو الزبدة للصينية من الوجه.

ندخل صينية الجلاش باللحمة المفرومة الفرن حتى يحمر الوجه مع الحرص على متابعتها، لأنه لا يستغرق وقت طويل في النضج والاحمرار.

ملحوظة:

أولا لابد من لف أوراق الجلاش بفوطة مرشوشة بالماء (ليست مبلولة بالكامل ) حتى لا يجف، أثناء وضع الطبقات على بعضها في الصينية.

قبل البدء تستطيعون قلب القالب او الصينية فوق كميه الجلاش بالكامل، وبواسطة سكينة، ثم يقطع الجلاش بالكامل على مقاس القالب او الصينيه سواء مستطيل او مربع، والزيادات يمكن عملها "أم علي"، أو تدهن بالزبدة وتحشى فى المنتصف قبل إضافة الحشو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.