طريقة عمل البط الدمياطى فى خطوات بسيطة

طريقة عمل البط الدمياطي، من طرق تحضير البط الشهيرة واللذيذة هى طريقة مصرية شهيرة لها مذاق مميز وعشاق كثيرون.

وطريقة عمل البط الدمياطي، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل على الطريقة الأصلية.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل البط الدمياطي.

مكونات عمل البط الدمياطي:-

1 بطة متوسطة الحجم (2 – 2.5 كجم)

2 بصلة كبيرة مفرومة

5 فصوص ثوم مفروم

1 ملعقة كبيرة سمن أو زبدة

2 ورق لورا

2 حبهان

1 عود قرفة

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة بهارات بط (أو سبع بهارات)

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

1 ملعقة صغيرة كمون

ملح حسب الرغبة

عصير ليمونة

خل (لنقع البط)

ماء للسلق

طريقة عمل البط الدمياطي:-

تُغسل البطة جيدًا بالخل والملح والدقيق، ويمكن فركها بنصف ليمونة للتخلص من أي رائحة غير محببة، ثم تُشطف جيدًا بالماء.

تُتبّل البطة بخليط من الملح، الفلفل، الكزبرة، الكمون، وعصير الليمون، ويُفضل تركها في التتبيلة ساعة على الأقل لتمتص النكهات.

في مقلاة على النار، توضع ملعقة سمن ويُشوح البصل والثوم حتى يذبلا، ثم تُضاف البهارات (البهارات، الكزبرة، الكمون) مع رشة ملح وفلفل.

يمكن إضافة كمية قليلة من الأرز أو الفريك للحشو حسب الرغبة، وتُحشى البطة بهذا الخليط.

في قدر كبير، يوضع ماء مع ورق اللورا، الحبهان، القرفة، وبصلة كاملة. عندما يغلي الماء، تُوضع البطة وتُترك حتى تنضج جزئيًا (حوالي 45 دقيقة – ساعة).

بعد السلق، تُصفّى البطة وتُدهن بالسمن أو الزبدة، ويمكن رش القليل من البابريكا عليها لإعطاء لون جذاب.

تُوضع في فرن ساخن على حرارة 200 درجة مئوية حتى تكتسب لونًا ذهبيًا (حوالي 20 – 30 دقيقة).

تُقدَّم البطة الدمياطي مع الأرز بالشعرية، أو الفريك، وسلطة خضراء، ويمكن إضافة المرق لاستخدامه في الطهي أو تقديمه بجانب الطبق.

طريقة عمل البط الدمياطي

ولعمل الفراخ المحمرة

مكونات عمل الفراخ المحمرة:

فرخة كاملة (حوالي كيلو ونصف)، متقطعة 4 أو 8 قطع حسب الرغبة.

بصلة كبيرة مبشورة

3 فصوص ثوم مهروس.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

بهارات فراخ (اختياري)

ورق لورا وحبهان

ملعقة كبيرة سمن بلدي (أو زيت وسمن مع بعض)

ملعقة صغيرة خل

عصير ليمونة

طريقة عمل الفراخ المحمرة:

في وعاء كبير، نضع البصل المبشور، الثوم، الملح، الفلفل، الليمون، الخل، وبهارات الفراخ.

نخلط جيدا ونضيف قطع الفراخ، ونقلبها في التتبيلة.

نغطيها ونتركها ترتاح في التلاجة ساعتين على الأقل، والأفضل ليلة كاملة.

في حلة على النار، نضع القليل من السمن البلدي ونضيف ورق اللورا والحبهان.

نضع الفراخ المتبلة ونقلبها حتى تأخذ لون.

نضيف مياه مغلية تغطي الفراخ، ونتركها تنضج على نار هادئة حوالي 30-40 دقيقة.

بعد نضج الفراخ، ننشلها من الشوربة ونتركها تبرد قليلا.

نحمرها فى مقلاة غير لاصقة مع السمن البلدى أو الزبد مع التقليب حتى يحمر لونها.

وتقدم الفراخ ساخنة بجانب الأرز والملوخية أو المكرونة حسب الرغبة.

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