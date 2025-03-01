طريقة عمل البط الدمياطي، الفطار الرسمي لأول يوم في رمضان

طريقة عمل البط، من الوصفات التي ترتبط عند المصريين بفطار أول يوم رمضان، مع المحاشي بمختلف أنواعها، والملوخية الخضراء، وتحرص كل ست بيت على إجادة طريقة عمل البط، استعدادا لهذا اليوم.

وهناك العديد من التبيلات والوصفات لعمل البط، وإن كانت أشهرهم طريقة عمل البط بتتبيلة البرتقال.

وفي السطور التالية نستعرض طريقة عمل البط، بأكثر من وصفة، وأكثر من تتبيلة.

طريقة عمل البط الدمياطي

لكل ست بيت تبحث عن طريقة عمل البط بوصفة جديدة، وتتبيلة مميزة، تقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل البط بالحشوة الدمياطي المميزة.



مكونات عمل البط الدمياطي

بطة متوسطة مغسولة جيدا

بصلة كبيرة مفرومة

كوب شعرية

نصف كوب زبيب

4 حبات هيل

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ربع ملعقة ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة فلفل أبيض

قليل من المستكة

ملعقة صغيرة هيل مطحون

3 ورق لاورو

حبتين بصل مفروم

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون

برتقالة

مكعبين مرق دجاج

5 أكواب ماء ساخن

طريقة عمل البط بالحشوة الدمياطي:

في الطاسة نضع زيت الزيتون ويتم تحمير الشعرية والتقليب ثم نضع البصلة المفرمة.

ثم نضع الزبيب ومع رشة الكمون والفلفل الأسود ومكعب واحد من مرقة الدجاج، ويتم تشويحهم جيدا على النار.

نحضر البطة ونحشيها بالمكونات السابقة ونغلقها جيدا.

نشوح البطة في ملعقة زيت زيتون على النار من جميع الجوانب إلى أن تأخذ لونا ذهبيا.

ثم نسقيها بالماء الساخن ونضيف المكعب الثاني لمرقة الماجي وبصلة ونتركها تغلي إلى أن تنضج.

ثم نخرجها من ماء السلق.. ونعصر عليها عصير البرتقالة وندهنها بالزيت الزيتون.

ثم نضعها في الفرن لتأخذ لون الشوي وتتحمر.

طريقة عمل البط بالبرتقال



البط بالبرتقال

وتقدم الشيف آسيا، طريقة عمل البط بالبرتقال الشهيرة، من خلال السطور التالية.



مكونات عمل البط:

بطة متوسطة الحجم، منظفة ومقطعة قطع

ملعقة كبيرة ملح خشن

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

½ ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة فلفل اسود

حبة برتقال، مقسومة نصفين

حبة جزر

حبة كرفس

روزماري طازج

زعتر طازج

بقدونس طازج

2 بصلة متوسطة

كوب مرق دجاج

ملعقتين كبيرتين خل بلسمي



مكونات صلصة البرتقال:

⅓ كوب سكر

⅓ كوب عصير برتقال

ملعقتين كبيرتين خل بلسمي

⅛ ملعقة صغيرة ملح

4 ملاعق كبيرة مرق البط

ملعقتين كبيرتين زبدة

ملعقة كبيرة دقيق

ملعقة كبيرة بشر برتقال

طريقة عمل البط بالبرتقال:

توضع صينية شوي البط لتسخن بفرن متوسط الحرارة قبل البدء بتحضير الوصفة.

يمزج الملح مع الكزبرة والكمون ثم الملح والفلفل ويمزج الكل جيدا لصنع مزيج لدعك البط.

ينشف قطع البط جيدا، ثم تدعك بمزيج البهارات من الخارج والدخل.

تقطع حبة البرتقال ارباع، هي والبصلة ثم ترص حول قطع البط مع الروزماري والزعتر والبقدونس.

تعصر نصف البرتقالة المتبقية على الخل البلسمي والمرق ثم تترك جانبا.

يوزع الجزر والكرفس وباقي البصل حول قطع البط بصينية الشوي، ثم توضع بالفرن لتشوى مدة ساعة ونصف.

يحتفظ بعصير الشوي او مرق الشوي لاستخدامه فالصلصة.

في هذه الاثناء، يكرمل السكر في طاسة على النار.

يضاف عصير البرتقال، الخل، الملح ويقلب جيدا ثم يرفع هذا الشراب على النار.

يصفى مرق البط من الخضروات ثم يغلى على النار.

تمزج الزبدة مع الدقيق جيدا ثم تضاف للمرق ويمزج الكل جيدا كي لا يتكتل.

يضاف شراب البرتقال وبشر البرتقال ثم يمزج المزيج جيدا الى ان تتكاثف ويتم الحصول على صلصة شهية.

تقدم البطة مع الصلصة وتزين ببشر البرتقال والروزماري.

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