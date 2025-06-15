طريقة عمل الرقاق الطرى فى البيت بمكونات بسيطة

طريقة عمل الرقاق الطري، الرقاق الطرى من أنواع الرقاق، وهو من المخبوزات المصرية الشعبية الشهيرة التى كانت تقدم قديما فى المنزل وعادة يقدم فى العزومات.

وطريقة عمل الرقاق الطرى، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل لتقديمه باللحم المفروم وذلك لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل الرقاق الطرى.

مكونات عمل الرقاق الطرى:-

4 أكواب دقيق أبيض متعدد الاستخدامات

2 كوب ماء دافئ (حسب الاحتياج)

نصف ملعقة صغيرة ملح

ملعقة كبيرة زيت (اختياري)

نشا لفرد الرقاق (حسب الحاجة)

طريقة عمل الرقاق الطري:-

في وعاء كبير، ضعي الدقيق والملح، ويمكن إضافة الزيت إذا رغبتى.

أضيفي الماء تدريجيا واعجني حتى تحصلي على عجينة لينة وناعمة لا تلتصق باليد.

غطي العجينة واتركيها ترتاح لمدة 30 دقيقة.

بعد التخمير، قسمي العجينة إلى كرات متوسطة الحجم (بحجم البيضة تقريبا).

رشي سطح العمل بالنشا وضعي الكرات جانبا وغطيها بفوطة نظيفة حتى لا تنشف.

باستخدام النشابة، افردي كل كرة حتى تصبح دائرية ورفيعة قدر الإمكان.

احرصي على رش نشا بين كل رقاقة والثانية حتى لا تلتصق.

سخني طاسة غير لاصقة أو صاج على نار متوسطة.

ضعي الرقاقة المفرودة واتركيها حتى تبدأ في الانتفاخ وتظهر فقاعات، ثم اقلبيها على الوجه الآخر لثوانى فقط.

لا تتركيها كثيرا حتى لا تنشف، فالهدف أن تظل طرية.

غطي الرقاق بقطعة قماش نظيفة بعد تسويته حتى يحتفظ برطوبته.

يمكن تخزين الرقاق الطري بعد تبريده في كيس بلاستيك محكم في الثلاجة أو الفريزر.

يستخدم في عمل أطباق مثل الرقاق باللحمة أو الرقاق بالجبن أو حتى الفتة.

كلما زادت نسبة النشا أثناء الفرد، سهلت عملية الرفع دون تمزق الرقاق.

طريقة عمل الرقاق الطرى

ولعمل الرقاق باللحمة المفرومة

مكونات عمل الرقاق باللحمة المفرومة:-

10 رقاقات نصف كيلو تقريبا

مرق دجاج أو لحم “شوربة دافئة”

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

سمن بلدى

للحشو

نصف كيلو لحم مفروم

بصلة مفرومة

ملح

فلفل اسود

بهارات

رشة قرفة

كوب عصير طماطم

ملعقة صلصة

ملعقة سمن

طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة:-

نحضر بصلة مفرومة ونشوحها فى السمن حتى يصفر لونها، ثم نضيف لها اللحم المفروم.

نقلب جيدا حتى يتغير لون اللحم ثم نضيف لها كوب عصير طماطم وملعقة صلصة وملح وفلفل ورشة قرفة.

ونترك اللحم تنضج على نار هادئة.

ثم نرفعها من على النار ونتركها تبرد.

ثم نحضر صينية حجمها يكون مناسب لحجم الرقاق وندهنها بالسمن.

ثم نحضر وعاء مناسب ونقوم بوضع الشوربة المذاب فيها الصلصة على الرقاق الرقاق فيصبح طريا.

ويراعى أن يكون المرق دافى فقط وليس ساخن جدا حتى لا يتعجن الرقاق.

ثم نضع الرقاق بالصينية واحدة تلو الأخرى إلى أن نصل إلى 5 رقاقات (نصف عدد الرقاقات) ونفرد الحشو عليهم.

ثم نكمل الرقاقات الباقية بنفس الطريقة ونثني الأطراف بشكل مناسب فى حالة ما كانت الصينية صغيرة.

ثم نضع على الوجه قليل من السمن والقليل من الشوربة.

وندخل الصينية الفرن الساخن حتى يحمر وجهها ويمكن تسويتها على سطح البوتوجاز مع تدوير الصينية باستمرار حتى تحمر ثم نقلبها على الوجه الثانى ونفعل نفس الطريقة حتى تحمر من جميع الجهات ولكن طريقة سطح البوتوجاز، وتحتاج حرص حتى لا تحترق.

ثم نرفعها من على النار أو نخرجها من الفرن وتقطع وتقدم ساخنة بجانب الفتة واللحمة والسلطة والشوربة وهى أكلة من أكلات عيد الأضحى المبارك المميزة التى اعتاد المصريون على تناولها خلال أيام العيد كعادة قديمة.

والرفاق أيضا يمكن أن يقدم بحشوات مختلفة حسب الرغبة وليس اللحم المفروم فقط.

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ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.