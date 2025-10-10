طريقة عمل البط بحشو البرتقال بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل البط بحشو البرتقال، طبق البط المحشو بالبرتقال من الأطباق الراقية التي تقدم في الولائم والمناسبات الخاصة.

وطريقة عمل البط بحشو البرتقال، سهلة ولذيذة فهو يجمع بين الطعم المالح الغني واللمسة الحلوة المنعشة للبرتقال، مما يمنحه نكهة مميزة ومذاق متوازن لا يقاوم.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل البط بحشو البرتقال.

مكونات عمل البط بحشو البرتقال:-

بطة كاملة متوسطة الحجم حوالي 2.5 إلى 3 كجم

ملح خشن حسب الرغبة

فلفل أسود مطحون

ملعقة صغيرة من القرفة

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون

2 ملعقة كبيرة من العسل أو اختياري لتلميع الجلد

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون أو الزبدة المذابة

للحشو:

2 برتقالة كبيرة مقطعة مكعبات بالقشر بعد غسلها جيدا

بصلة كبيرة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مهروس

ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف أو الطازج

رشة قرفة أو قرنفل مطحون اختياري

رشة ملح وفلفل

ملعقة صغيرة من السكر البني أو العسل لتوازن الحموضة

ملعقة كبيرة من الزبدة

للتقديم والصوص:

عصير برتقال طازج من برتقالتين

ملعقة صغيرة من بشر البرتقال

نصف كوب من مرقة الدجاج أو الماء الساخن

ملعقة صغيرة نشا مذابة في قليل من الماء

ملعقة عسل أو ملعقة من المربى مثل مربى البرتقال

طريقة عمل البط بحشو البرتقال

طريقة عمل البط بحشو البرتقال:-

اغسلي البطة جيدا بالماء والدقيق والملح والخل لإزالة أي زفارة.

اشطفيها بالماء البارد وجففيها بورق مطبخ.

تخلصي من أي زوائد دهنية أو ريش صغير متبقى.

يمكن وخز الجلد بالشوكة برفق في أماكن متعددة، ليسمح للدهون بالخروج أثناء الشوي، مما يجعل الجلد مقرمش.

في مقلاة على النار، ضعي الزبدة ثم أضيفي البصل المفروم وشوحيه حتى يذبل.

أضيفي الثوم ثم مكعبات البرتقال مع القشرة، وقلبي برفق.

أضيفي السكر البني أو العسل، والملح، والفلفل، والزعتر، ورشة القرفة.

قلبي المزيج لمدة 3 دقائق فقط حتى تتجانس النكهات دون أن تذوب مكعبات البرتقال.

اتركي الحشو ليبرد قليلا قبل وضعه داخل البطة.

احشي البطة بخليط البرتقال برفق دون أن تملئيها بالكامل حتى لا ينفجر الجلد أثناء الشوي.

أغلقي فتحة البطة باستخدام خيط مطبخ أو عود خشبي.

ادهني الجلد بالكامل بزيت الزيتون أو الزبدة المذابة.

تبليها جيدا بالملح والفلفل الأسود والقرفة والزنجبيل من الخارج والداخل.

غطيها بورق فويل واتركيها في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل لتتشرب التتبيلة.

سخني الفرن على درجة حرارة 200 مئوية.

ضعي البطة في صينية فرن عميقة مدهونة بقليل من الزيت.

أضيفي كوب من الماء أو المرقة في قاع الصينية للحفاظ على الطراوة.

غطيها بورق الفويل جيدا، وضعيها في الفرن لمدة ساعتين تقريبا حسب حجم البطة.

بعد مرور الوقت، أزيلي الفويل وادهني الجلد بخليط العسل أو المربى مع القليل من عصير البرتقال.

أعيديها للفرن مكشوفة لمدة 20 إلى 30 دقيقة حتى يتحمر الجلد ويصبح لونه ذهبي لامع.

في قدر صغير، ضعي عصير البرتقال وبشر البرتقال مع العسل أو مربى البرتقال.

أضيفي مرقة الدجاج واتركي الخليط حتى يغلي.

أذيبي النشا في القليل من الماء وأضيفيه تدريجيا إلى الخليط مع التقليب حتى يصبح الصوص سميك قليلا.

يرفع عن النار ويقدم مع البطة.

قطعي البطة بعد أن تهدأ قليلا.

قدميها في طبق التقديم مع شرائح البرتقال لتزيين الوجه.

اسكبي صوص البرتقال فوقها أو قدميه في طبق جانبي.

تقدم مع الأرز الأبيض، أو البطاطس المهروسة، أو الخضار السوتيه.

