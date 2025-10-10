كل ما تحتاج معرفته عن السكر الخامس وأعراضه

مرض السكر له أنواع عديدة ومنها أنواع خطيرة وأنواع أخرى يسهل التعايش معها بأقل الأضرار الجانبية بشرط الحفاظ على مستوى السكر بالدم.

ومرض السكر للأسف منتشر بين الكبار والصغار على مستوى العالم لأسباب عديدة أبرزها الاعتماد على الوجبات السريعة وإهمال تحضير الطعام في المنزل.

ماهو السكر الخامس

يقول الدكتور عماد سلامة، أخصائي التغذية العلاجية: إنه في الفترة الأخيرة ظهر نوع جديد من مرض السكر غير معتاد، وهذا النوع له خصائص غريبة تجمع ما بين السكر من النوع الأول والثاني، ويوجد أطباء تتعامل معه على أنه سكر من النوع الأول، وهو يسبب هبوط شديد جدا في السكر عندما يحصل المريض على انسولين، خاصة أن سكره يعتبر جيد عادة فى معظم الأوقات ولكن ارتفاع يكون كبير ولكن على فترات متقطعة.

أنواع مرض السكر

وأضاف سلامة، أن أحيانا أخرى يعتبر بعض الأطباء من النوع الثانى على الرغم من أنه يحدث فى سن مبكر، لذا تم الاعتراف به مؤخرا وأطلق عليه السكر من النوع الخامس، وتشمل أنواع السكر التالي:

النوع الأول يصيب غالبا الأطفال والشباب، نتيجة أن البنكرياس لا ينتج كمية كافية من الإنسولين بسبب مشكلة وراثية أو مرض مناعي ذاتي، والمريض هنا يحتاج إنسولين يوميا أو بمضخة طوال عمره، وللاسف هذا النوع غير قابل للشفاء، إلا لو كان مناعي وتم علاجه في المرحلة الأولى النوع الثاني، وهو الأكثر شيوعا بين البالغين، ويمكن أن يصيب الأطفال، وسببه مقاومة الجسم للإنسولين نتيجة نظام غذائي غني بالسكريات، والكربوهيدرات لسنوات طويلة، والسكر في الدم يظل عالي، ويحتاج علاج بأقراص أو إنسولين، وقابل للتحسن والشفاء بتغيير نمط الحياة. النوع الثالث (3c)، يحدث نتيجة التهاب مزمن في البنكرياس أو سرطان البنكرياس. النوع الرابع، وهو سكري الحمل، ويظهر عند بعض النساء أثناء الحمل، ويمكن يختفي بعد الحمل واحيانا يستمر، وفى أغلب الأحوال يمكن السيطرة عليه والتخلص منه. النوع الخامس من السكري MRDM، وهو السكري المرتبط بسوء التغذية، والاتحاد الدولي للسكري أعلن عن تشكيل مجموعة عمل خاصة به لتحديد معايير التشخيص والعلاج، وسببه الأساسي، وسوء تغذية مزمن وتفاوتات صحية.

السكر الخامس

أعراض السكر الخامس

وتابع، أن من أعراض السكر الخامس:-

فقدان وزن ملحوظ

تعب وإرهاق

زيادة التعرض للعدوى

عطش شديد

تبول كثير

أسباب السكر من النوع الخامس

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية، أن السكر الخامس يصيب غالبا الأشخاص الذين لديهم مؤشر كتلة جسم منخفض وتعرضوا إلى سوء التغذية، منذ صغرهم حتى البلوغ، والبنكرياس لديهم ينتج إنسولين أقل من الطبيعي، والنوع الخامس له صفات من النوع الأول والثاني، ولكن مميز عنهم، والتشخيص، يعتمد على:

تاريخ سوء التغذية.

انخفاض مؤشر كتلة الجسم.

سن المريض أقل من 30 سنة عند التشخيص.

التحاليل الخاصة بمستوى السكر في الدم.

علاج السكر من النوع الخامس

وأضاف اخصائي التغذية العلاجية، أن علاج السكر الخامس يعتمد على إعادة تأهيل غذائي لتصحيح النقص وتحسين وظيفة البنكرياس، وبعض المرضى قد يحتاجوا إنسولين، ولكن بجرعات محسوبة جدا لتجنب هبوط السكر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.