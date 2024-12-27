فحوصات وتحاليل دورية مهمة لمرضى السكر لمنع الإصابة بجلطات القلب

يتعرض مرضي السكر للاصابة بمضاعفات خطيرة علي القلب تصل الي جلطات بالقلب.

نصائح لمرضي السكر لمنع الإصابة بجلطات القلب

ووجه الدكتور إسلام محمد استشاري امراض القلب بالمعهد القومي للسكر نصائح لمرضى السكر بضرورة ضبط معدل السكر في الدم ومنع حدوث ارتفاع في السكر بالدم حتي لا يتعرض المريض لأزمة قلبية.

وأشار الي أن مريض السكر يتعرض لخلل في الأعصاب يجعله لا يشعر بالألم ولا يشعر بآلام الصدر مؤكدا أهمية إجراء عدة فحوصات منها رسم قلب للتأكد من عدم التعرض لذبحة صدرية او جلطة شريانية في القلب أو التعرض لألم في المعدة.

فحوصات ضرورية لمرضي السكر

أوضح أن مريض السكر عليه إجراء فحص الموجات الصوتية ورسم القلب وتحاليل الكوليسترول في الدم بشكل دوري لتجنب جلطات القلب.

وأكد أن مريض السكر يجب تناول أدوية لضبط الكوليسترول والدهون في الدم حتي لا يصاب بجلطة قلبية.

وأوضح أن ارتفاع السكر في الدم يسبب تسمم في خلايا الدم مما يسبب ضعف عضلة القلب.

و مرض السكر من الأمراض المزمنة الصامتة التي يمكن أن تظهر على الإنسان المصاب بها فجأة دون أعراض تدل على الإصابة بمرض السكر.

مرض السكر

مؤشرات الإصابة بمرض السكر

وكشفت وزارة الصحة عن أهم مؤشرات الإصابة بمرض السكر والتي يجب عند ظهورها إجراء تحاليل الإصابة بمرض السكر والكشف لدي الطبيب.

وتشمل أهم المؤشرات:

١-التبول المتكرر

٢- عطش مستمر وجفاف الفم

٣-فقدان وزن بشكل ملحوظ

٤- رؤية ضبابية أو تدهور في النظر

٥- جوع مفرط والأكل بشراهة

٦- تعب وإرهاق مستمر

٧-صعوبة التئام الجروح

٨- التهابات متكررة، خاصة في الأصابع وحول الأظافر

كانت وزارة الصحة وجهت نصائح للحماية من الإصابة بمرض السكر خاصة وأنه من الأمراض المزمنة المصاحبة للمصاب به طوال حياته، ولا يتم الشفاء منه لذا يجب الالتزام بطرق الوقاية من مرض السكر.

وقالت وزارة الصحة إنه يجب اتباع الآتي:

تقليل استهلاك السكر والدهون

تناول نظام غذائي صحي يحتوي على الفواكه والخضروات

الامتناع عن تناول التبغ

ممارسة النشاط البدني لمدة ٣٠ دقيقة يوميا.

أوصت وزارة الصحة بإجراء عدد من التحاليل الضرورية لتشخيص الإصابة بمرض السكر

تحاليل الكشف عن مرض السكر

وقالت وزارة الصحة إن أى إنسان يشعر بأعراض مرض السكر عليه إجراء تحليل السكر الصائم أى بعد 8 ساعات من صيام الليل والمعدل الطبيعي له من 70 إلى 90، كما يجب إجراء تحليل السكر الفاطر بعد تناول الطعام بساعتين أى أن المعدل الطبيعي أقل من 140.

تحليل السكر التراكمي

وأشارت وزارة الصحة إلى أن تحليل السكر التراكمي يوضح قياسات مرض السكر آخر 3 أشهر ويكون المعدل الطبيعي 5.7.

وأكدت وزارة الصحة أنه إذا كانت القياسات في معدلها الطبيعي فأن المريض لا يعاني من مرض السكر.

وأوضحت وزارة الصحة أن أعراض انخفاض مرض السكر في الدم تشمل:

أعراض انخفاض السكر في الدم

ضعف عام

دوار

الجوع الشديد

الارتجاف والتعرق

أعراض مرض السكر

أوضحت وزارة الصحة أن أعراض مرض السكر تتضمن:

١- فقدان الوزن.

٢- عدم وضوح الرؤية.

٣- شدة العطش.

٤- الإجهاد.

٥- كثرة التبول.

٦- الجوع المستمر

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