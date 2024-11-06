الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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صحة ومرأة

8 أعراض عند ظهورها يجب إجراء تحليل السكر

مرض السكر، فيتو
مرض السكر، فيتو

مرض السكر من الأمراض المزمنة الصامتة التي يمكن أن تظهر على الإنسان المصاب بها فجأة دون أعراض تدل على الإصابة بمرض السكر.

مؤشرات الإصابة بمرض السكر 

وكشفت وزارة الصحة عن أهم مؤشرات الإصابة بمرض السكر والتي يجب عند ظهورها إجراء تحاليل الإصابة بمرض السكر والكشف لدي الطبيب.

وتشمل أهم المؤشرات:

١-التبول المتكرر
٢- عطش مستمر وجفاف الفم
٣-فقدان وزن بشكل ملحوظ
٤- رؤية ضبابية أو تدهور في النظر
٥- جوع مفرط والأكل بشراهة 
٦- تعب وإرهاق مستمر
٧-صعوبة التئام الجروح
٨- التهابات متكررة، خاصة في الأصابع وحول الأظافر

مرض السكر 
مرض السكر 

كانت قد وجهت وزارة الصحة نصائح للحماية من الإصابة بمرض السكر خاصة وأنه من الأمراض المزمنة المصاحبة للمصاب به طوال حياته، ولا يتم الشفاء منه لذا يجب الالتزام بطرق الوقاية من مرض السكر.

وقالت وزارة الصحة إنه يجب اتباع الآتي:

تقليل استهلاك السكر والدهون 

تناول نظام غذائي صحي يحتوي على الفواكه والخضروات 

الامتناع عن تناول التبغ 

ممارسة النشاط البدني لمدة ٣٠ دقيقة يوميا.

أوصت وزارة الصحة بإجراء عدد من التحاليل الضرورية لتشخيص الإصابة بمرض السكر

 

تحاليل الكشف عن مرض السكر

 

وقالت وزارة الصحة إن أى إنسان يشعر بأعراض مرض السكر عليه إجراء تحليل السكر الصائم أى بعد 8 ساعات من صيام الليل والمعدل الطبيعي له من 70 إلى 90، كما يجب إجراء تحليل السكر الفاطر بعد تناول الطعام بساعتين أى أن المعدل الطبيعي أقل من 140.

 

تحليل السكر التراكمي

 

وأشارت وزارة الصحة إلى أن تحليل السكر التراكمي يوضح قياسات مرض السكر آخر 3 أشهر ويكون المعدل الطبيعي 5.7.

وأكدت وزارة الصحة أنه إذا كانت القياسات في معدلها الطبيعي فأن المريض لا يعاني من مرض السكر.

وأوضحت وزارة الصحة أن أعراض انخفاض مرض السكر في الدم تشمل:

 

أعراض انخفاض السكر في الدم

ضعف عام 
دوار
الجوع الشديد 
الارتجاف والتعرق

 

أعراض مرض السكر

أوضحت وزارة الصحة أن أعراض مرض السكر تتضمن:

١- فقدان الوزن.
٢- عدم وضوح الرؤية.
٣- شدة العطش. 
٤- الإجهاد. 
٥- كثرة التبول. 
٦- الجوع المستمر.

 

مضاعفات الإصابة بمرض  السكر 

وقال الدكتور أحمد السبعاوي مقرر اللجنة القومية للأمراض غير السارية بوزارة الصحة، إن  مضاعفات مرض السكر، تتضمن حدوث هبوط السكر وارتفاع في مرض السكر بشدة نتيجة تناول جرعات علاج زائدة أو بذل مجهود بدني لا يعتاده المريض.

 

ارتفاع نسبة السكر بالدم

وأشار إلى أن المجهود الأقل من المعتاد يسبب ارتفاعًا في نسبة السكر بالدم، موضحًا أن اضطراب مرض السكر يسبب المضاعفات، حيث توجد مضاعفات مزمنة تؤثر في كل أعضاء الجسم.

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 وأكد أن كل مريض سكر يجب عليه اتباع طرق الوقاية من تأثير السكر في كل خلايا الجسم لأنه يمكن أن يؤثر على القلب والأوعية الدموية.

 

 

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الإصابة بمرض السكر الأمراض المزمنة مؤشرات الإصابة بمرض السكر وزارة الصحة

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