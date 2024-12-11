8 أعراض للإصابة بمرض السكر، تعرف عليها

أعراض مرض السكر، كشفت وزارة الصحة عن أهم أعراض مرض السكر والتي يجب اكتشاف الإصابة بها مبكرا.

وتشمل أهم أعراض مرض السكر:

١-كثرة العطش الشديد

٢-جفاف الفم

٣-كثرة التبول

٤- الشعور بالإرهاق والإعياء والخمول

٥- فقدان الوزن

٦- تأخر التئام الجروح

٧- عدم وضوح الرؤية

٨- ألم وتنميل في اليدين والقدمين

مرض السكري

ووجهت وزارة الصحة نصائح للحماية من مرض السكر منها:

١- تناول فاكهة وخضروات أكثر.

٢- تقليل من استهلاك السكر والدهون

٣- كن نشيطا.

٤- احرص على ممارسة ٣٠ دقيقة من النشاط البدني المنتظم ومتوسط الشدة في معظم الأيام

٥- امتنع عن التدخين

٦- تخلص من الوزن الزائد

٧- تناول الأدوية في مواعيدها المحددة

وقالت وزارة الصحة إن أى إنسان يشعر بأعراض مرض السكر عليه إجراء تحليل السكر الصائم أى بعد 8 ساعات من صيام الليل والمعدل الطبيعي له من 70 إلى 90، كما يجب إجراء تحليل السكر الفاطر بعد تناول الطعام بساعتين أى أن المعدل الطبيعي أقل من 140.

تحليل السكر التراكمي

وأشارت وزارة الصحة إلى أن تحليل السكر التراكمي يوضح قياسات مرض السكر آخر 3 أشهر ويكون المعدل الطبيعي 5.7.

وأكدت وزارة الصحة أنه إذا كانت القياسات في معدلها الطبيعي فإن المريض لا يعاني من مرض السكر.

وأوضحت وزارة الصحة أن أعراض انخفاض مرض السكر في الدم تشمل:

أعراض انخفاض السكر في الدم

ضعف عام

دوار

الجوع الشديد

الارتجاف والتعرق

ويتعرض المصابون بمرض السكر إلى تأثر العين وربما تصل المضاعفات معهم إلى الاعتلال الشبكي وفقدان البصر.

مرض الاعتلال الشبكي السكري

ومرض الاعتلال الشبكي السكري هو أحد المضاعفات الخطيرة لمرض السكر التي يمكن أن تؤدي إلى العمى بشكل دائم إذا لم تُكتشف وتعالج في الوقت المناسب.

فحص قاع العين دوريًا

ونصحت وزارة الصحة بأهمية إجراء فحص قاع العين دوريًا لتجنب حدوث الاعتلال الشبكي السكري.

ومن جانبه كشف الدكتور خالد الشواربي، استشاري جراحة العيون، بالهيئة العامة للتأمين الصحي عن طرق تشخيص الإصابة بمرض الاعتلال الشبكي بمركز الإبصار، حيث يجري عدد من الفحوصات منها:

١-قوة الإبصار

٢-فحص قاع العين

٣-أشعة مقطعية ضوئية علي مركز الإبصار



وأوضح أن الأشعة المقطعية على مركز الإبصار إحدى الأشعة المتطورة التي توضح أي تلف في مركز الإبصار في العين.



وأشار إلى أن مرض تحلل مركز الإبصار لكبار السن الذي يصيب 90% من حالات فقدان البصر عند كبار السن.

أنواع مرض تحلل مركز الإبصار لكبار السن



وأشار استشاري طب جراحة العيون أن هناك نوعين من مرض تحلل مركز الإبصار لكبار السن منها النوع الجاف وهو لا علاج له ويوجد نوع رطب من تحلل مركز الإبصار يسبب عدة أعراض منها ضعف النظر حتى لو ارتدى المريض نظارة طبية.

أعراض تحلل مركز الإبصار



كما تظهر أعراض بقعة في الصورة المرئية التي يراها المريض، ويتوجه المريض لطبيب العيون ويتم فحصه.



وأشار إلى أن العلاج يتم من خلال حقن العيون بأدوية جديدة توقف نمو الأوعية الدموية تحت مركز الإبصار لكبار السن وتقلل تدهور المرض بسرعة داخل مراكز الحقن بالهيئة.

خطورة مرض تحلل الإبصار

أوضح أن مرض تحلل مركز الإبصار لكبار السن يقوم بسرقة البصر بدون أن يشعر المريض وفي حالة عدم الاكتشاف المبكر له يمكن للمريض أن يفقد البصر سريعا.

ويسبب المرض عدة أعراض منها

١-تشوش في الرؤية

٢- ظهور خطوط مستقيمة مموجة أو معرجة مع صعوبة في التمييز بين الوجوه

٣- ظهور بقع في مجال الإبصار

٤- عدم القدرة على التمييز بين الألوان

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