تأثير السكر على صحة القلب، وكيف تقلل منه في نظامك الغذائي؟

يمكن أن يزيد تناول السكر الزائد من خطر الإصابة بأمراض القلب، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ويتعلق الكثير من هذا بكيفية ارتفاع نسبة السكر في الكوليسترول "الضار" وخفض الكوليسترول "الجيد".

ما هي العلاقة بين السكر والكوليسترول؟

تقول كيت باتون، أخصائية التغذية المعتمدة، والمتخصصة في التغذية الوقائية لأمراض القلب، لموقع “Cleveland Clinic” الطبي أن السكر يؤثر على القلب بعدة طرق، ومعظمها يعود إلى الكوليسترول.

فوجدت المراجعات البحثية أن تناول كميات كبيرة من السكر يزيد من مستوى الكوليسترول الضار (LDL) ويقلل من مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، والذي يسبب لويحات انسداد الشرايين التي يمكن أن تلحق الضرر بالأوعية الدموية والقلب.

يمكن أن يؤثر النظام الغذائي الغني بالسكر أيضًا على القلب من خلال زيادة:

الدهون الثلاثية، يمكن أن تزيد الأنظمة الغذائية السكرية من الدهون الثلاثية، وهو نوع من الدهون في الجسم، كما أن ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ضغط الدم، قد تساهم الأنظمة الغذائية المليئة بالسكر في ارتفاع ضغط الدم، وهو أيضًا عامل خطر للإصابة بأمراض القلب.

الالتهاب، يمكن أن يؤدي النظام الغذائي الغني بالسكر إلى التهاب مزمن، مما قد يضغط على قلبك والأوعية الدموية ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يمكن أن يتسبب السكر أيضًا في زيادة الوزن المفرطة، مما يؤدي إلى جميع المشاكل السابقة.

وأكدت باتون أن النظام الغذائي الغني بالسكر يساهم في السمنة، والسمنة تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول - وكل ذلك يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

قد يشير تناول الكثير من السكر أيضًا إلى أن النظام الغذائي ليس متوازنًا كما ينبغي.

كيفية التقليل من تناول السكر

قد يتطلب تقليل تناول السكر بعض الجهد، ولكنه ليس مستحيل، فتوصي جمعية القلب الأمريكية بما لا يزيد عن:

100 سعر حراري (حوالي 6 ملاعق صغيرة) من السكر المضاف يوميًا للإناث

150 سعر حراري (حوالي 9 ملاعق صغيرة) يوميًا للذكور

ويمكن اتباع الخطوات التالية للتقليل من السكر في النظام الغذائي:

التخلص من المشروبات السكرية

المشروبات المحلاة بالسكر مثل المشروبات الغازية والعصائر هي مصدر رئيسي للسكر المضاف، ووفقًا لدراسة مراقبة أجرتها جمعية القلب الأمريكية، فإن تناول أكثر من لتر واحد من المشروبات السكرية عدة مرات في اليوم قد يزيد من الدهون الثلاثية ويخفض الكوليسترول "الجيد" الذي يحتاجه الجسم.

وتحتوي علبة واحدة من الصودا على أكثر من الحد اليومي الموصى به، كما إن المشروبات الغازية السكرية الكبيرة يسهل ابتلاعها أيضًا، والذي يجعل من الصعب تتبع كمية السكر التي يتناولها الشخص.

النظر للملصقات قبل شراء أي منتج

أصبح تجنب السكر أسهل بسبب ملصقات المنتجات، حيث أصبحت ملصقات التغذية الآن ملزمة بإظهار السكريات المضافة، لذا أصبح تتبع السكر في النظام الغذائي أسهل.

لكن السكر المضاف له أسماء عديدة، وقد يكون ذلك مربكًا، لذلك احذر من الأسماء المستعارة للسكر مثل:

رحيق الصبار

الشعير

عصير قصب السكر أو شراب قصب السكر

شراب الذرة

دكستروز أو فركتوز أو مالتوز أو سكروز

عسل

دبس السكر

شراب الأرز

قم بإجراء تبديلات ذكية

استخدام المحليات الطبيعية بدلًا من السكر المضاف، قلّب الفاكهة في الزبادي العادي بدلًا من شراء النوع الذي يحتوي على الفاكهة في القاع، وأضف التوت إلى دقيق الشوفان بدلًا من السكر البني.

لا يجب أن تتجنب السكر تمامًا، لكن الاعتدال هو المفتاح، والتقليل وإيجاد بدائل صحية مفيد للقلب واالصحة العامة.

كن على دراية بالسكريات المضافة والمعالجة

ليس كل أنواع السكريات متساوية، يمكن أن تكون السكريات الطبيعية الموجودة في الأطعمة مثل الحليب والفواكه جزءًا من نظام غذائي صحي، وفي الغالب، ما يجب مراقبته هو السكريات المضافة.

تشمل السكريات المضافة السكر الأبيض أو العسل أو شراب القيقب الذي تقلبه في القهوة أو يرشظ على الفطائر، السكريات المضافة هي أيضًا مكونات شائعة في الأطعمة المصنعة، ويمكن العثور عليها في الحلويات مثل الصودا، والزبادي المحلى، والكعك، والآيس كريم.

ولكن السكر المضاف يختبئ أيضًا في أماكن قد لا تتوقعها، مثل الحساء المعلب وكعك الهامبرجر، كما يمكن أن تحتوي الأطعمة مثل الخبز على الكثير من السكر المضاف، حتى لو لم تتذوقه.

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