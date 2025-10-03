17 وجبة خفيفة مثالية لمرضى السكري

من المهم أن ينتبه مرضي السكري لكل ما يتناولوه، فعلاج السكر ليس فقط أدوية وإنما طريقة حياة كاملة، لذلك نوضح 17 وجبة خفيفة موصى بها للأشخاص المصابين بداء السكري، وهذا لدورها في المساعدة على إدارة مستويات السكر في الدم، تعزيز الشبع، ودعم جهود فقدان الوزن، إضافة إلى فوائدها لصحة القلب.

وتعتمد فعالية هذه الوجبات على محتواها العالي من البروتين والألياف والدهون الصحية الأحادية غير المشبعة، مع انخفاض في الكربوهيدرات، مما يضمن استقرار مستوى الجلوكوز في الدم بعد تناول الطعام، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

أبرز الوجبات الخفيفة لمرضى السكري وفوائدها الرئيسية

1. البيض المسلوق

تحتوي البيضة الكبيرة الواحدة على نحو 6.3 جرامات من البروتين وحوالي نصف جرام من الكربوهيدرات، والذي يمنع ارتفاع سكر الدم بشكل كبير بعد الأكل، ويعزز الشعور بالشبع، مما قد يساعد في خفض السعرات الحرارية وفقدان الوزن.

2. الزبادي مع التوت

يعد التوت مصدرًا ممتازًا لـ الألياف (كوب واحد من التوت الأزرق يوفر 3.6 جرامات)، والزبادي يحتوي على البروبيوتيك. كوب واحد من التوت الأزرق مع علبة زبادي يوناني عادي غير دهني (156 جرامًا) يحتوي على 27.38 جرامًا من الكربوهيدرات.

وتبطئ الألياف عملية الهضم وتساعد في استقرار سكر الدم. وقد يحسن البروبيوتيك في الزبادي قدرة الجسم على استقلاب السكريات، ويقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

3. حفنة من اللوز

تحتوي حفنة (28 جرامًا) من اللوز غير المملح على أقل من 6 جرامات من الكربوهيدرات وحوالي 3 جرامات من الألياف. كما أنها مصدر جيد للمغنيسيوم.

قد يحسن صحة القلب لدى مرضى السكري عبر خفض مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (الضار)، والمغنيسيوم ضروري لاستقلاب الغلوكوز بشكل سليم.

وجبات خفيفة أخري لمرضي السكري

4. الخضروات والحمص: يحتوي الحمص على البروتين والدهون بكميات قليلة، مما قد يفيد في إدارة سكر الدم. تشير أحدي الدراسات إلى أن تناوله كوجبة خفيفة يقلل من غلوكوز الدم ويزيد الشبع.

5. الأفوكادو: قد يساعد محتواه العالي من الألياف والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة في خفض مستويات سكر الدم، وربطت الدراسات استهلاكه بانخفاض مستوى الهيموغلوبين الغليكوزيلاتي (HbA1c) وسكر الدم الصائم.

6. التفاح وزبدة الفول السوداني: مزيج غني بالألياف.

7. أصابع اللحم البقري: يوفر نحو 6 جرامات من البروتين لكل 28 جرامًا، ويحتوي على جرام واحد تقريبًا من الكربوهيدرات، لكن يجب الاعتدال في تناوله بسبب محتواه العالي المحتمل من الصوديوم.

8. الحمص المشوي: يقدم نصف كوب (82 جرامًا) حوالي 7 جرامات من البروتين و6 جرامات من الألياف.

9. لفائف الديك الرومي: وجبة منخفضة الكربوهيدرات وغنية بالبروتين (شريحة ديك رومي ملفوفة حول جبنة كريمية وخضار غير نشوية) تساعد في السيطرة على سكر الدم وتقليل الشهية.

10. جبنة القريش: يوفر نصف كوب حوالي 13 جرامًا من البروتين و4 جرامات من الكربوهيدرات، وقد يقلل من مقاومة الأنسولين ويحسن فقدان الوزن.

11. الجبن والبسكويت المصنوع من الحبوب الكاملة: يجب اختيار البسكويت المصنوع 100% من الحبوب الكاملة لتجنب الدقيق المكرر والسكر المضاف.

12. سلطة التونة: 85 جرامًا من التونة المعلبة توفر 21 جرامًا من البروتين بدون كربوهيدرات تقريبًا، بالإضافة إلى أحماض أوميغا 3.

13. الفشار: 3 أكواب من الفشار المعد بالهواء تحتوي على 3 جرامات من الألياف، ولكنها أعلى في الكربوهيدرات (حوالي 18 جرامًا)، لذا يُنصح بإقرانها بوجبة غنية بالبروتين مثل المكسرات أو مكعبات الجبن.

14. حلوى بذور الشيا: غنية بالبروتين والألياف، مما يساعد في استقرار سكر الدم.

15. سلطة الفاصوليا السوداء: الألياف والبروتين في الفاصوليا قد تمنع ارتفاعات سكر الدم وتساعد في خفض مستويات الأنسولين بعد الوجبات.

16. خليط المكسرات والبذور والفواكه المجففة: مصدر للدهون الصحية والبروتين والألياف، لكنه عالي السعرات الحرارية، ويجب تناوله باعتدال (حفنة واحدة).

17. عيدان الكرفس مع زبدة الفول السوداني: الكرفس منخفض جدًا في السعرات الحرارية، وإضافة زبدة الفول السوداني تزيد محتوى البروتين والألياف.

