الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حرم الطريق خط أحمر، محافظ القليوبية يقود حملة بمنطقة الفلل في بنها

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال جولته،فيتو

قاد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، حملة مكبرة مفاجئة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام بمدينة بنها، استهدفت منطقة الفلل بعد كوبري الفحص، وذلك استجابةً لشكاوى المواطنين من تعديات بعض الكافيهات والمحلات التجارية على الأرصفة وحرم الطريق.

13 مرشحا يتنافسون على مقاعد التجديد النصفي بنقابة أطباء القليوبية

وكيل صحة القليوبية يتابع إجراءات الكشف الطبي على مرشحي "النواب"

حرم الطريق خط أحمر، محافظ القليوبية يقود حملة بمنطقة الفلل بنها

تأتي هذه الحملة في إطار جهود محافظة القليوبية  المستمرة لفرض الانضباط واستعادة المظهر الحضاري لشوارع العاصمة، وتسهيل حركة المرور والمشاة. وشارك في الحملة كل من الدكتور محمد فوزي، معاون المحافظ، والمحاسب وليد الشهاوي، رئيس مدينة بنها.

وأسفرت الحملة عن اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة ضد المخالفين، حيث تم تحرير عدد من محاضر المخالفات ومحاضر إشغال طريق عام ضد الكافيهات والمحلات المتعدية على الأرصفة. كما وجّه المحافظ بمصادرة جميع المضبوطات والمعدات المخالفة، بما في ذلك الكراسي والمناضد، لضمان عدم تكرار التعديات وردع المخالفين بشكل نهائي.

وأكد المحافظ أن المحافظة لن تسمح بوجود أي إشغالات أو مخالفات جديدة داخل المدينة، مشددًا على أن حق المواطن في شارع منظم وآمن يمثل أولوية قصوى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإشغالات والتعديات الدكتور محمد فوزى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أيمن عطية محافظ القليوبية رئيس مدينة بنها صحة القليوبية محافظة القليوبية

مواد متعلقة

أخبار الرياضة اليوم: الخطيب يزور حسن شحاتة في المستشفى.. أعضاء بمجلس الزمالك يدرسون الاستقالة.. حقيقة رحيل التوأم عن منتخب مصر بعد أمم أفريقيا

الأربعاء، افتتاح "صالون النقابة 11" بمركز محمود سعيد للمتاحف

لولا دا سيلفا يدعو ترامب إلى رفع الرسوم الجمركية عن السلع البرازيلية

القبض على رجل أعمال شهير هارب من تنفيذ أحكام قضائية في 15 مايو

الأكثر قراءة

والدي طلب التواصل معه، كريم حسن شحاتة يكشف كواليس زيارة الخطيب للمعلم

كواليس الإطاحة بعلاء عابد من ترشيحات مجلس النواب

عصام كامل يكشف الرسائل الواضحة التي وجهها السيسي لإسرائيل في خطابه (فيديو)

وزير البترول يصدر حركة تنقلات محدودة بشركات القطاع

بسبب علاقة آثمة بين زوج وحماته، مقتل شاب على يد حماه ببني سويف

إخلاء سبيل مصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور بكفالة

هل الخلع طلاق أم فسخ؟ وما المقصود بالطلاق البائن في الإسلام؟

أعضاء بمجلس الزمالك يدرسون الاستقالة بسبب الأزمة المالية وسحب أرض أكتوبر

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الساحر في المنام وعلاقتها بوجود مكائد ضد الرائى

أمين الفتوى: لا حرج في صلاة المرأة دون ارتداء الشراب بشرط (فيديو)

هل الخلع طلاق أم فسخ؟ وما المقصود بالطلاق البائن في الإسلام؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads