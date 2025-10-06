حرم الطريق خط أحمر، محافظ القليوبية يقود حملة بمنطقة الفلل في بنها

قاد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، حملة مكبرة مفاجئة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام بمدينة بنها، استهدفت منطقة الفلل بعد كوبري الفحص، وذلك استجابةً لشكاوى المواطنين من تعديات بعض الكافيهات والمحلات التجارية على الأرصفة وحرم الطريق.

حرم الطريق خط أحمر، محافظ القليوبية يقود حملة بمنطقة الفلل بنها

تأتي هذه الحملة في إطار جهود محافظة القليوبية المستمرة لفرض الانضباط واستعادة المظهر الحضاري لشوارع العاصمة، وتسهيل حركة المرور والمشاة. وشارك في الحملة كل من الدكتور محمد فوزي، معاون المحافظ، والمحاسب وليد الشهاوي، رئيس مدينة بنها.

وأسفرت الحملة عن اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة ضد المخالفين، حيث تم تحرير عدد من محاضر المخالفات ومحاضر إشغال طريق عام ضد الكافيهات والمحلات المتعدية على الأرصفة. كما وجّه المحافظ بمصادرة جميع المضبوطات والمعدات المخالفة، بما في ذلك الكراسي والمناضد، لضمان عدم تكرار التعديات وردع المخالفين بشكل نهائي.

وأكد المحافظ أن المحافظة لن تسمح بوجود أي إشغالات أو مخالفات جديدة داخل المدينة، مشددًا على أن حق المواطن في شارع منظم وآمن يمثل أولوية قصوى.

