صحة القليوبية تضبط نصف طن دواجن فاسدة

شنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية حملة مكبرة على المنشآت الغذائية بنطاق حي شبرا شرق – قليوبية، في إطار حرصها على التأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط نصف طن من أجزاء الدواجن مجهولة المصدر وغير آمنة صحيًا يتم تداولها بطريقة غير صحية داخل أحد مجازر الدواجن غير المرخصة.

وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وسحب عينات منها لإرسالها إلى معامل بنها لفحصها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير محاضر للمجزر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، وتحرير محاضر أخرى لعدم حمل العمال شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض الجلدية والمعدية.

كما أوصت اللجنة بغلق المجزر لإدارته بدون ترخيص، نظرًا لما يمثله من خطر داهم على الصحة العامة.

وجاءت الحملة بناءً على توجيهات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية،والدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي، وتحت إشراف الدكتورة نادية دانيال مدير الإدارة الصحية بشبرا شرق، وبمشاركة كل من الدكتور محمد علي مدير إدارة مراقبة الأغذية، محمد صبحي مراقب عام الأغذية بالقليوبية، بيشوي نسيم مراقب الأغذية بالمديرية، وبالتعاون مع مكتب أغذية شبرا شرق برئاسة الأستاذ أسامة حمدي، ومشاركة أشرف أبو النور مفتش الأغذية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.