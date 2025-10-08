الأربعاء 08 أكتوبر 2025
صحة القليوبية تضبط نصف طن دواجن فاسدة

شنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية حملة مكبرة على المنشآت الغذائية بنطاق حي شبرا شرق – قليوبية، في إطار حرصها على التأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين.

توفير فرص عمل وكارت الخدمات المتكاملة أبرز طلبات المواطنين في لقاء محافظ القليوبية

ارتفاع عدد مصابي حريق مخزن زيوت في القليوبية إلى 3 أشخاص

 وأسفرت الحملة عن ضبط نصف طن من أجزاء الدواجن مجهولة المصدر وغير آمنة صحيًا يتم تداولها بطريقة غير صحية داخل أحد مجازر الدواجن غير المرخصة.

وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وسحب عينات منها لإرسالها إلى معامل بنها لفحصها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير محاضر للمجزر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، وتحرير محاضر أخرى لعدم حمل العمال شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض الجلدية والمعدية.

كما أوصت اللجنة بغلق المجزر لإدارته بدون ترخيص، نظرًا لما يمثله من خطر داهم على الصحة العامة.

وجاءت الحملة بناءً على توجيهات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية،والدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي، وتحت إشراف الدكتورة نادية دانيال مدير الإدارة الصحية بشبرا شرق، وبمشاركة كل من الدكتور محمد علي مدير إدارة مراقبة الأغذية، محمد صبحي مراقب عام الأغذية بالقليوبية، بيشوي نسيم مراقب الأغذية بالمديرية، وبالتعاون مع مكتب أغذية شبرا شرق برئاسة الأستاذ أسامة حمدي، ومشاركة  أشرف أبو النور مفتش الأغذية.

توفير فرص عمل وكارت الخدمات المتكاملة أبرز طلبات المواطنين في لقاء محافظ القليوبية

محمد عبد الجليل يكتب: ضابط القليوبية يجسد رؤية الوزارة لضبط النفس.. شاب يهشم 5 سيارات ويعتدي على ضابط.. فكان الرد القبض عليه بهدوء!

وكيل صحة القليوبية يتابع إجراءات الكشف الطبي على مرشحي "النواب"

