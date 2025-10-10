الجمعة 10 أكتوبر 2025
محافظات

اليوم، 13 مرشحا يتنافسون على 4 مقاعد في انتخابات الأطباء بالقليوبية

انتخابات نقابة الأطباء
انتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية، فيتو

تجري نقابة أطباء نقابة الأطباء بالقليوبية  انتخابات التجديد النصفي اليوم الجمعة المقبل 10 أكتوبر الجاري حيث جرى تحديد المقر الانتخابي نادي نقابة المحامين بمدينة بنها وجرى دعوة الناخبين من أعضاء النقابة للحضور والإدلاء  بأصواتهم.

انتخابات الأطباء تنطلق غدا الجمعة من التاسعة وحتى الخامسة وسط استعدادات مكثفة

نقابة الأطباء تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مراكز تجميل بدون ترخيص يديرها منتحلو صفة

13 مرشحًا يتنافسون على 4 مقاعد نقابة الأطباء بالقليوبية تجري الانتخابات اليوم

وأعلنت لجنة الإشراف علي الانتخابات المكونة من ا.د أحمد سعيد عثمان أمين مساعد نقابة أطباء القليوبية رئيسًا وعضوية د.هشام سعيد وكيل النقابة الفرعية بالقليوبية ود.رؤوف فؤاد أمين مساعد صندوق نقابة أطباء القليوبية أن الاقتراع يبدأ من 9 صباحًا إلى 5 مساء يعقبه عمليات الفرز.


وأضافت اللجنة في بيان لها أن المرشحين علي مقاعد النقابة الفرعية بالقليوبية 13 مرشحًا يتنافسون علي 4 مقاعد وهم: 
5 مرشحين فوق السن كالتالي الأطباء: 
أحمد أنور
أحمد عمر محمد
إسلام السيد
راشد حشاد
رجب هريدي
و8 مرشحين تحت السن كالتالي الأطباء: 
أحمد خليل
أسماء بيان
عماد زيادة
محمد زغاری
محمد سید
مصطفى الورداني
مصطفى خليل سلطان

دعت اللجنة المشرفة علي انتخابات نقابة أطباء القليوبية من لهم حق التصويت من الأطباء إلى المشاركة في الانتخابات وأشارت أنه يجب على الطبيب الذي له حق التصويت أن يكون مسددا للاشتراكات حتى عام 2024، ومتاح تسديد الاشتراكات طوال يوم الانتخابات حيث إن التصويت يشمل التجديد النصفي للنقابة العامة ونقابة أطباء القليوبية

أوضحت اللجنة في بيانها إن عضو الجمعية العمومية يقوم باختيار مقعدين تحت السن ومقعدين فوق السن لمجلس النقابة الفرعية بالقليوبية، و7 أعضاء ممثلين عن النقابة العامة 3 أعضاء فوق السن و3 آخرين تحت السن وعضو لمنطقة وسط الدلتا وان الانتخابات تجري تحت إشراف قضائي كامل.

