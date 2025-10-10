الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إقبال ضعيف على انتخابات التجديد النصفي بنقابة أطباء الشرقية

انتخابات نقابة أطباء
انتخابات نقابة أطباء الشرقية،فيتو

شهدت محافظة الشرقية صباح اليوم إقبالًا ضعيفًا في انتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية للأطباء، والمقامة بمقر نادي المهن الطبية بمدينة الزقازيق، وسط أجواء من المنافسة بين ثمانية مرشحين على أربعة مقاعد.

اليوم، انطلاق انتخابات أطباء الشرقية بمشاركة 18 ألف طبيب تحت إشراف قضائي

إجراءات تنظيمية من النقابة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة

وفتحت لجان الاقتراع أبوابها منذ الصباح لاستقبال الأطباء الناخبين للإدلاء بأصواتهم في أجواء هادئة ومنظمة، وسط إشراف قضائي كامل وإجراءات تنظيمية من النقابة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

<span style=
انتخابات نقابة أطباء الشرقية،فيتو

ومن المقرر أن يشهد الإقبال تزايدًا عقب صلاة الجمعة، مع توقعات بارتفاع نسبة المشاركة خلال الساعات الأخيرة من عملية التصويت.

 

انتخابات نقابة أطباء الشرقية،فيتو
انتخابات نقابة أطباء الشرقية،فيتو

يخوض السباق على مقعدي "فوق السن" خمسة مرشحين

ويتنافس على مقعدي "تحت السن" كل من: الدكتور أحمد عيد، والدكتور أحمد محمود السيسي، والدكتور محمود رمضان نافع، بينما يخوض السباق على مقعدي "فوق السن" خمسة مرشحين هم: الدكتورة أمل غنايم، والدكتور محمد نور الدين، والدكتورة هالة الديب، والدكتورة هناء موسى، والدكتور وسام عمرو.

المنافسة على مقعد شرق الدلتا

كما يخوض الدكتور أيمن سالم، أستاذ الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة الزقازيق والأمين العام السابق لنقابة أطباء مصر، المنافسة على مقعد شرق الدلتا.

انتخابات نقابة أطباء الشرقية،فيتو
انتخابات نقابة أطباء الشرقية،فيتو

النقابة حرصت على توفير جميع التسهيلات

وأكد الدكتور خالد صفوت، نقيب أطباء الشرقية، أن الانتخابات تُقام في أجواء منظمة بمقر النقابة، مشيرًا إلى أن عدد الأطباء المسجلين بالنقابة يبلغ نحو 18 ألف عضو يحق لهم التصويت، لافتًا إلى أن النقابة حرصت على توفير جميع التسهيلات لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية وانسيابية.

تبدأ عملية التصويت في التاسعة صباحًا وتستمر حتى الخامسة مساءً، يعقبها فرز الأصوات

وتُجرى عملية الاقتراع تحت إشراف قضائي كامل، لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، على أن تبدأ عملية التصويت في التاسعة صباحًا وتستمر حتى الخامسة مساءً، يعقبها فرز الأصوات وإعلان النتائج داخل مقر النقابة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انتخابات نقابة الاطباء بالشرقية اخبار انتخابات نقابة الاطباء نقابة الأطباء نقيب الأطباء اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

لزيادة البركة في الرزق وتسهيل الزواج، أذكار لا تفوتك في صباح الجمعة

وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يزوران الإسماعيلية اليوم

المحاكم الابتدائية تواصل تلقي طلبات المرشحين لمجلس النواب

النيابة تعاين حريقًا بمحل أحذية في بنها

رفع الأثقال، 6 ميداليات حصيلة منتخب أوناش مصر في بطولة العالم

إعلام عبري: انسحاب لواء الاحتياط عتصيوني من خان يونس

مدرب الأهلي الجديد يجري جولة تفقدية فى ملعب التتش ومقر الجزيرة

الأكثر قراءة

لإنقاذ مسيرة الأبيض، جلسة الأسبوع المقبل بين الثلاثي الحاكم بأمره فى الزمالك

نتنياهو يدعو إلى اجتماع طارئ بشأن انتخابات رئاسة حزب الليكود

إصابة 3 أشخاص في انهيار جزئي لعقار قديم بالإسكندرية

استقرار أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الجمعة

موعد مباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقناة الناقلة

مواجهات مهمة، جدول مباريات الأهلي في أكتوبر

الفيفا يتغنى بـ محمد صلاح: من نجريج إلى المجد.. أسطورة قادت مصر إلى المونديال

سعر الفراخ اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025

خدمات

المزيد

الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

انخفاض الردة والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

ارتفاع المحلي وانخفاض المستورد، أسعار الدقيق اليوم بالأسواق

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لزيادة البركة في الرزق وتسهيل الزواج، أذكار لا تفوتك في صباح الجمعة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 10 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 10 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads