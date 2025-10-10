الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة تعاين حريقًا بمحل أحذية في بنها

حريق، فيتو
حريق، فيتو

تعاين النيابة العامة بالقليوبية حريقًا داخل أحد محال الأحذية بالدور الأرضي لعقار مكون من طابق واحد في شارع كلية التجارة أمام إستاد بنها بمحافظة القليوبية، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بوقوع حريق داخل محل أحذية بشارع كلية التجارة أمام ستاد بنها.

وانتقلت قوات الحماية المدنية في  القليوبية والإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم الدفع بسيارة إطفاء واحدة مجهزة، حيث تمكنت القوات من السيطرة على الحريق بالكامل ومنع امتداده، دون تسجيل أي إصابات أو حالات اختناق بين المواطنين أو العاملين بالمحل.

وبالفحص المبدئي، تبين أن الحريق نشب داخل المحل نتيجة اشتعال محدود في بعض الأحذية والمواد القابلة للاشتعال، وجارٍ تحديد سبب الحريق بمعرفة المعمل الجنائي، كما جرت عمليات تبريد موقع الحريق لضمان عدم تجدده.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحماية المدنية القليوبية استاد بنها النيابة العامة

مواد متعلقة

نظر استئناف 9 متهمين في قضية رشوة كبرى بوزارة الصحة يوم 11 أكتوبر

السيطرة على حريق هائل داخل المجزر الآلي بالمعادي

بدء التحقيق مع عصام صاصا وآخرين بتهمة التشاجر في ملهي ليلي بالمعادي

الأكثر قراءة

لإنقاذ مسيرة الأبيض، جلسة الأسبوع المقبل بين الثلاثي الحاكم بأمره فى الزمالك

نتنياهو يدعو إلى اجتماع طارئ بشأن انتخابات رئاسة حزب الليكود

مواجهات مهمة، جدول مباريات الأهلي في أكتوبر

إصابة 3 أشخاص في انهيار جزئي لعقار قديم بالإسكندرية

موعد مباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقناة الناقلة

سعر الفراخ اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في تصفيات إفريقيا وأوروبا للمونديال والقنوات الناقلة

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر، مفاجأة في بداية التعاملات

خدمات

المزيد

الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

انخفاض الردة والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

ارتفاع المحلي وانخفاض المستورد، أسعار الدقيق اليوم بالأسواق

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لزيادة البركة في الرزق وتسهيل الزواج، أذكار لا تفوتك في صباح الجمعة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 10 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 10 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads