إعلام عبري: انسحاب لواء الاحتياط عتصيوني من خان يونس

جيش الاحتلال، فيتو

أكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن لواء الاحتياط عتصيوني ينسحب من خان يونس جنوبي قطاع غزة.

الاحتلال بدأ تقليص عدد القوات المشاركة في عمليات غزة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، نقلًا عن مصادر أمنية، أن الجيش الإسرائيلي بدأ بالفعل في تقليص عدد القوات المشاركة في العمليات العسكرية داخل قطاع غزة، في إطار ما وصفته بـ"إعادة الانتشار الميداني".

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في معارك شمال غزة

 أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل أحد جنوده المقاتلين ضمن كتيبة "الهندسة القتالية"، برصاص فلسطينيين في قطاع غزة.

وذكر الجيش في بيان، أن الجندي القتيل يدعى ميخائيل مردخاي نحماني ويحمل رتبة رقيب أول (احتياط) ويبلغ من العمر 26 عامًا، وهو من ديمونا.

وبحسب البيان، قتل نحماني، وهو مقاتل في قسم التكنولوجيا والصيانة بكتيبة الهندسة القتالية (614)، الخميس، خلال معركة شمال قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال أنه تمت ترقية الجندي بعد وفاته من رتبة رقيب (احتياط) إلى رتبة رائد (احتياط) بعد وفاته، وهو نهج معتاد في جيش الاحتلال.

قناة "كان" العبرية قالت إن نحماني قتل بعد إصابته بنيران قناص فلسطيني خلال عملية عسكرية في مخيم "الشاطئ" شمال مدينة غزة.

وبحسب القناة، كانت الجندي ضمن وحدة من كتيبة الهندسة القتالية (614) خلال تنفيذها نشاطًا عسكريًّا داخل مخيم الشاطئ شمال مدينة غزة.

