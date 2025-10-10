وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يزوران الإسماعيلية اليوم

يستقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الجمعة، كلا من الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية، وذلك خلال زيارتهما للمحافظة للمحاضرة في ندوة بقصر الثقافة.

الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

أداء صلاة الجمعة بمسجد أبو بكر الصديق

ويؤدي كل من الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، شعائر صلاة الجمعة اليوم في مسجد أبو بكر الصديق بوسط مدينة الإسماعيلية.

نقل صلاة الجمعة عبر إذاعة القرآن الكريم

ونقل صلاة الجمعة عبر أثير الإذاعة المصرية واذاعة القرآن الكريم.

فعاليات الندوة التثقيفية بقصر ثقافة الإسماعيلية

قم يشهد الحضور فعاليات الندوة التثقيفية الكبرى التي تقام بقاعة المؤتمرات بقصر ثقافة الإسماعيلية.

ومن جانبها دعت مديرية أوقاف الإسماعيلية كافة جموع وأهالى محافظة الإسماعيلية لحضور فعاليات الندوة والتي تقام عقب صلاة الجمعة وفي تمام الساعة الثانية.

