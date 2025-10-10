الجمعة 10 أكتوبر 2025
مدرب الأهلي الجديد يجري جولة تفقدية فى ملعب التتش ومقر الجزيرة

توروب
توروب

يجري الدنماركي سوروب المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي جولة تفقدية فى ملعب التتش بالجزيرة اليوم فى الظهور الأول له داخل مقر القلعة الحمراء، وذلك قبل انطلاق مؤتمر تقديمه إلى وسائل الإعلام.

كما يستعد مسئولو الأهلي لعقد جلسة مع المدرب الجديد قبل انطلاق المؤتمر الصحفي.

يعقد النادي الأهلي، اليوم الجمعة، مؤتمرًا صحفيًّا بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، لتقديم الدنماركي ياس سوروب، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى وسائل الإعلام، وذلك بعد الإعلان رسميًّا عن التعاقد معه لمدة عامين ونصف.

ومن المقرر أن ينطلق المؤتمر في تمام الساعة الثالثة عصرًا في حضور لجنة التخطيط بالنادي، برئاسة الكابتن مختار مختار وعضوية الكابتن زكريا ناصف، إلى جانب المدير الرياضي الكابتن محمد يوسف، ومدير الكرة الكابتن وليد صلاح الدين، للحديث عن تفاصيل التعاقد مع المدير الفني الجديد وخطة العمل خلال المرحلة المقبل.

سوروب يصل القاهرة

وصل المدير الفني الدنماركي ياس سوروب، مساء أمس الخميس إلى القاهرة، استعدادًا لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسميًّا، خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو الذي رحل لسوء النتائج.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة إيجل نوار البوروندي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي 

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته القادمة مع نظيره إيجل نوار البوروندي، يوم 18 من أكتوبر الجاري 2025، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني (الـ32) بدوري أبطال أفريقيا.

وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

