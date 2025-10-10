اليوم، انطلاق انتخابات أطباء الشرقية بمشاركة 18 ألف طبيب تحت إشراف قضائي

تشهد محافظة الشرقية، اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية للأطباء، والتي تُجرى بمقر نادي المهن الطبية بمدينة الزقازيق، وسط أجواء من المنافسة بين ثمانية مرشحين على أربعة مقاعد، بواقع مقعدين لفوق السن ومقعدين لتحت السن.

يخوض السباق على مقعدي "فوق السن" خمسة مرشحين

ويتنافس على مقعدي "تحت السن" كل من: الدكتور أحمد عيد، والدكتور أحمد محمود السيسي، والدكتور محمود رمضان نافع، بينما يخوض السباق على مقعدي "فوق السن" خمسة مرشحين هم: الدكتورة أمل غنايم، والدكتور محمد نور الدين، والدكتورة هالة الديب، والدكتورة هناء موسى، والدكتورة وسام عمرو.

المنافسة على مقعد شرق الدلتا

كما يخوض الدكتور أيمن سالم، أستاذ الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة الزقازيق والأمين العام السابق لنقابة أطباء مصر، المنافسة على مقعد شرق الدلتا.

النقابة حرصت على توفير جميع التسهيلات

وأكد الدكتور خالد صفوت، نقيب أطباء الشرقية، أن الانتخابات تُقام في أجواء منظمة بمقر النقابة، مشيرًا إلى أن عدد الأطباء المسجلين بالنقابة يبلغ نحو 18 ألف عضو يحق لهم التصويت، لافتًا إلى أن النقابة حرصت على توفير جميع التسهيلات لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية وانسيابية.

تبدأ عملية التصويت في التاسعة صباحًا وتستمر حتى الخامسة مساءً، يعقبها فرز الأصوات

وتُجرى عملية الاقتراع تحت إشراف قضائي كامل، لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، على أن تبدأ عملية التصويت في التاسعة صباحًا وتستمر حتى الخامسة مساءً، يعقبها فرز الأصوات وإعلان النتائج داخل مقر النقابة.

