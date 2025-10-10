الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اليوم، انطلاق انتخابات أطباء الشرقية بمشاركة 18 ألف طبيب تحت إشراف قضائي

نادي المهن الطبية،
نادي المهن الطبية، فيتو

تشهد محافظة الشرقية، اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية للأطباء، والتي تُجرى بمقر نادي المهن الطبية بمدينة الزقازيق، وسط أجواء من المنافسة بين ثمانية مرشحين على أربعة مقاعد، بواقع مقعدين لفوق السن ومقعدين لتحت السن.

اليوم، انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء

يخوض السباق على مقعدي "فوق السن" خمسة مرشحين

ويتنافس على مقعدي "تحت السن" كل من: الدكتور أحمد عيد، والدكتور أحمد محمود السيسي، والدكتور محمود رمضان نافع، بينما يخوض السباق على مقعدي "فوق السن" خمسة مرشحين هم: الدكتورة أمل غنايم، والدكتور محمد نور الدين، والدكتورة هالة الديب، والدكتورة هناء موسى، والدكتورة وسام عمرو.

المنافسة على مقعد شرق الدلتا

كما يخوض الدكتور أيمن سالم، أستاذ الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة الزقازيق والأمين العام السابق لنقابة أطباء مصر، المنافسة على مقعد شرق الدلتا.

النقابة حرصت على توفير جميع التسهيلات

وأكد الدكتور خالد صفوت، نقيب أطباء الشرقية، أن الانتخابات تُقام في أجواء منظمة بمقر النقابة، مشيرًا إلى أن عدد الأطباء المسجلين بالنقابة يبلغ نحو 18 ألف عضو يحق لهم التصويت، لافتًا إلى أن النقابة حرصت على توفير جميع التسهيلات لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية وانسيابية.

تبدأ عملية التصويت في التاسعة صباحًا وتستمر حتى الخامسة مساءً، يعقبها فرز الأصوات

وتُجرى عملية الاقتراع تحت إشراف قضائي كامل، لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، على أن تبدأ عملية التصويت في التاسعة صباحًا وتستمر حتى الخامسة مساءً، يعقبها فرز الأصوات وإعلان النتائج داخل مقر النقابة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انتخابات نقابة الاطباء بالشرقية انتخابات التجديد النصفي لنقابة اطباء الشرقية اطباء الشرقية نقيب اطباء الشرقية اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

بشكل مفاجئ، تأجيل موعد طرح المرحلة الثانية لـ 400 ألف شقة بالمدن الجديد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 10 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

لحظة الانسحاب التدريجي لجيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة تنفيذا لخطة ترامب (فيديو)

سعر السمك اليوم، البلطي يتجاوز الـ80 جنيها والبوري يعاود الارتفاع بعد الانخفاض الكبير

جنات: كنت بخاف زمان ومي فاروق مش جريئة واتأخرت كثيرا في استغلال صوتها

نجوى يوسف تكتب: معركة "تبة الشجرة" التي قطعت "رأس الأفعى المدمرة" في 7 ساعات

الأكثر قراءة

غرقت في ثوان، 13 صورة ترصد كسح مياه الأمطار من شوارع وميادين العجمي بالإسكندرية

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في تصفيات إفريقيا وأوروبا للمونديال والقنوات الناقلة

سعر السمك اليوم، البلطي يتجاوز الـ80 جنيها والبوري يعاود الارتفاع بعد الانخفاض الكبير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 10 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع في المانجو يصل إلى 7 جنيهات وانخفاض البرتقال السكري

بعد غرق شوارع الإسكندرية فجأة، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر جوية تضرب المحافظات

تغير جديد في أسعار النفط وسط تلاشي علاوة المخاطر بعد اتفاق غزة

قبل أيام من تطبيقه، كيف نظم القانون عودة التوقيت الشتوي؟

خدمات

المزيد

انخفاض الردة والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

ارتفاع المحلي وانخفاض المستورد، أسعار الدقيق اليوم بالأسواق

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

انهيار أسعار الذهب في الأسواق، وعيار 21 يفقد 110 جنيهات دفعة واحدة

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 10 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 10 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 10 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads