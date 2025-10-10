لزيادة البركة في الرزق وتسهيل الزواج، أذكار لا تفوتك في صباح الجمعة

يحرص الكثير من المسلمين علىالدعاء يوم الجمعة لأنه أفضل أيام الدنيا، ووردت الكثير من الأحاديث بخصوصيته، ونستعرض معكم اليوم الجمعة الرابعة من شهر ربيع الآخر 2025 بعض الأدعية لزيادة البركة في الرزق وتسهيل الزواج.

أدعية فيها الخير والبركة

اللهم إني أسألك بحق قولك ـ ادعوني استجب لكم.

اللهم ها أنا دعوتك كما أمرتني فلا تحرمني إجابتك يا أرحم الراحمين.

لا إله إلا أنت الحليم العظيم، لا إله إلا أنت رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.

لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير.

اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.

اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضى.

اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.

اللهم لك الحمد على الإسلام، اللهم لك الحمد على أن هديتنا.

اللهم لك الحمد والشكر على جميع النعم التي أنعمت بها علينا.

اللهم إني في كل ما سألتك ربي أعطيتني، فلك الحمد والشكر والثناء الجزيل الحسن، فأعطني سؤالي

ولا تحرمني إجابتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.

اللهم إني أستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ما علمت منها وما لم أعلم.

إلهي إن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين.

اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك فيه ثم عدت إليه.

اللهم إني أستغفرك من ذنب تبت إليك فيه ثم عدت إليه.

اللهم إني أسألك بعزك وذلي أن ترحمني.

إلهي إن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فـاعف عني.

إلهي إن كان لي ذنب يحول بيني وبين إجابتك لدعائي فـاغفره لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

أستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا وأتوب إليك.

أدعية الثبات علي الدين

اللهم أني أسألك الجنة وما قرّب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل.

اللهم حرّم جلودنا وجلود آبائنا عن النار.

اللهم اجمعنا في جناتك جنات النعيم ولا تفرقنا وأهلنا وأحباءنا بعد الممات يا رب العالمين.

اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا.

اللهم اجعل آخر قولي في هذه الحياة الدنيا أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.

اللهم إني أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت.

اللهم أحسن خاتمتي يا رب العالمين.

اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سألك به أحد أجبته، وإذا استعانك به أحد أعنته، وإذا استرحمك به أحد رحمته.

اللهم إني أسألك بأنك الله الحي القيوم.

اللهم إني أسألك بأني أشهد أنه لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد.

أدعية الزواج والذرية

اللهم هب لي من لدنك زوجًا صالحًا ـ أو أي دعاء تريده.

اللهم استعففت فاغنني من فضلك.

اللهم اغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك.

رب لا تذرني فردًا وأنت خير الوارثين.

رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير.

اللهم إنك جامع الناس في يوم لا ريب فيه، إنك لا تخلف الميعاد اجمع بيني وبين...

اللهم إني أسألك تتمة شرعك ودينك.

اللهم أعطني ولا تحرمني يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أسألك بعزك وحولك وقدرتك وقوتك وعلمك ورحمتك أن تجمع اللهم بيني وبين...

اللهم إني أسألك بعزك وذلي أن ترحمني وأن تجمع بيني وبين...

اللهم إني أسألك بقدرتك وضعفي أن تجمع بيني وبين...

اللهم إني أسألك برحمتك الواسعة وعلمك بحالي أن لا تكسر لي نفسي بين المسلمين وأن ترزقني بحلالك عن حرامك.

اللهم هب لي من لدنك زوجًا صالحًا وارزقني منه بالذرية الصالحة يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم ربي وسيدي ومولاي وخالقي ورازقي أسألك بأنك العزيز وأنا الذليل إليك، أسألك بأنك القوي وأنا الضعيف إليك، أسألك بأنك الغني وأنا الفقير إليك، أسألك بأنك المجيب وأنا المضطر إليك، أسألك بأنك القادر الرازق وأنا بحاجة إلى رزقك يا أرحم الراحمين.

اللهم استرني فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض ولا تشمت بي عدوًا ولا حاسدًا يا أرحم الراحمين.

اللهم إني في كل ما سألتك ربي أعطيتني فلك الحمد والشكر والثناء الجزيل الحسن فـأعطني سؤلي: في أن تجمع بيني وبين (ويسمى حاجته).

