رفع الأثقال، 6 ميداليات حصيلة منتخب أوناش مصر في بطولة العالم

رفع الأثقال، أنهى المنتخب الوطني لرفع الأثقال مشاركته في منافسات بطولة العالم للكبار، المقامة حاليا في النرويج بمشاركة عدد كبير من المنتخبات العالمية.

وحصد المنتخب الوطني خلال مشاركته ببطولة العالم 6 ميداليات، بواقع 4 فضيات وبرونزيتين.

قائمة منتخب رفع الأثقال

وشارك المنتخب الوطني لرفع الأثقال في بطولة العالم بقائمة تضم 5 لاعبين وهم:

السيد علي عطية (60 كجم)
عبد الرحمن يونس (79 كجم)
سارة سمير (77 كجم)
رحمة أحمد (86 كجم)
كريم كحلة (94 كجم)

 

حصاد منتخب رفع الأثقال

وجاءت ميداليات منتخب رفع الأثقال في بطولة العالم كالتالي:

سارة سمير - 3 ميداليات فضية (الخطف 112 كجم - النتر والكلين 140 كجم - المجموع 252 كجم)

عبد الرحمن يونس - (فضية الخطف 162 كجم  - برونزية المجموع 360 كجم)

رحمة أحمد - برونزية الخطف (115 كجم)

فيما فشل كل من السيد علي عطية وكريم كحلة في تحقيق أي ميداليات خلال مشاركتهما في منافسات بطولة العالم للكبار.

