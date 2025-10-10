الجمعة 10 أكتوبر 2025
السكك الحديدية تكثف جهودها لنشر الوعي المجتمعي بالحفاظ على الممتلكات العامة

نظمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، ندوة توعوية استضافتها مدرسة (محمد زهران التجريبية المتميزة) بحضور نخبة من قيادات التربية والتعليم بالمحافظة، وأعضاء هيئة التدريس وأحد دعاة الأزهر الشريف، وعدد كبير من الطلبة والطالبات.

ويأتي تنظيم ندوات التوعوية التي تستهدف طلبة المدارس والقائمين على المنظومة التعليمية لتعزيز الوعي الثقافي والمسؤولية المجتمعية لدي الشباب بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار تعزيز الوعي المجتمعي بالحفاظ على المرافق العامة، تواصل وزارة النقل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وركزت الندوة على تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على مرفق السكك الحديدية كشريان حيوي يخدم ملايين المواطنين يوميًا، وذلك من خلال عرض مواد فيلمية توثق الإنجازات الضخمة التي حققتها الدولة المصرية في تطوير قطاع النقل والمواصلات.

كما سلطت الندوة الضوء على السلوكيات السلبية التي تهدد سلامة هذا المرفق الحيوي، من خلال عرض عدد من الأفلام التوعوية للسلوكيات السلبية تجاه مرفق السكك الحديدية مثل اقتحام المزلقانات أثناء إغلاقها، وإقامة معابر غير قانونية عبر شريط السكة الحديد وإلقاء المخلفات على القضبان وركوب القطارات في أماكن غير آمنة، وقذف القطارات بالحجارة والتي لا تعرض سلامة الركاب والعاملين للخطر فحسب بل تتسبب في أضرار جسيمة بالممتلكات العامة مما يؤثر على كفاءة الخدمة المقدمة لجمهور الركاب واستدامتها.

وشهدت الندوة تفاعلًا ملحوظًا من الحضور الذين أبدوا التزامهم بدعم جهود التوعية للقضاء على هذه السلوكيات التي تتنافى مع القيم الأخلاقية والمجتمعية للشعب المصري.

وأكد المشاركون على أهمية المشاركة الشعبية في حماية المرافق العامة والتعاون مع القائمين عليها من أجل توفير رحلة آمنة ومريحة، مشيدين بالجهود المستمرة التي يبذلها المهندسون والفنيون وجميع العاملين بمرفق السكك الحديدية لتطوير الخدمة وتحديثها بما يتماشى مع متطلبات العصر وضمان استمرارية تقديم خدمات نقل آمنة وفعالة تخدم أبناء الشعب المصري.

تأتي الندوة ضمن سلسلة مبادرات تنفذها الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع مختلف مؤسسات الدولة منها الأوقاف والأزهر الشريف والهيئة العامة للاستعلامات بهدف بناء جيل واعٍ بأهمية المساهمة في الحفاظ على المرافق العامة كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

