تعديلات في تشغيل القطار الكهربائي ومترو الخط الثالث

القطار الكهربائي
قررت الشركة المشغّلة للقطار الكهربائي الخفيف (LRT) ومترو الخط الثالث بالقاهرة الكبرى، إجراء بعض التعديلات المؤقتة على حركة التشغيل، وذلك تزامنًا مع إجازة ذكرى نصر السادس من أكتوبر المجيدة.

وجاء في نص إعلان الشركة: يُعلن القطار الكهربائي الخفيف (قطار العاصمة) عن تغيير مواعيد تشغيله يوم الخميس الموافق 9 أكتوبر 2025، ليعمل وفق جدول التشغيل المعتاد ليوم الجمعة، وذلك فقط لهذا اليوم.

ووفقًا للتعديل المعلن:

 ستنطلق جميع الرحلات من محطة عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة بواقع رحلة كل 15 دقيقة.

 آخر رحلة من محطة عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة ستكون الساعة 10:15 مساءً.

 آخر رحلة من مدينة الفنون والثقافة إلى محطة عدلي منصور ستكون الساعة 10:15 مساءً أيضًا.

ودعت الشركة الركاب إلى مراعاة التعديلات المؤقتة في خطط تنقلهم، مؤكدة حرصها على توفير أفضل مستوى من الخدمة خلال فترة العطلات الرسمية.

 

