أخبار مصر

النقل تحذر مستخدمي المترو والقطار الكهربائي من هذه السلوكيات

سلوكيات خاطئة
في إطار الحملة الموسعة التي أطلقتها وزارة النقل تحت عنوان "سلامتك تهمنا " وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض مستخدمي وسائل النقل والمواصلات وذلك للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

نشرت وزارة النقل على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو للتوعية من السلوكيات السلبية التي يرتكبها البعض من مستخدمي مترو الانفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT مثل تشويه جدران المحطات، أو الركوب بدون تذكرة أو محاولة فتح باب المترو بعد غلقه، أو الوقوف على حافة الرصيف وتعريض حياة الراكب للخطر.

 بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والأمان وبالإرشادات للمحافظة على أرواح الركاب والممتلكات العامة.

