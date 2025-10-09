تعديل مواعيد قطار العاصمة بسبب احتفالات أكتوبر اليوم الخميس

قررت الشركة المشغّلة للقطار الكهربائي الخفيف (LRT) ومترو الخط الثالث بالقاهرة الكبرى، إجراء بعض التعديلات المؤقتة على حركة التشغيل، وذلك تزامنًا مع إجازة ذكرى نصر السادس من أكتوبر المجيدة.

وجاء في نص إعلان الشركة: “يُعلن القطار الكهربائي الخفيف (قطار العاصمة) عن تغيير مواعيد تشغيله يوم الخميس الموافق 9 أكتوبر 2025، ليعمل وفق جدول التشغيل المعتاد ليوم الجمعة، وذلك فقط لهذا اليوم”.

ووفقًا للتعديل المعلن ستنطلق جميع الرحلات من محطة عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة بواقع رحلة كل 15 دقيقة.

وآخر رحلة من محطة عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة ستكون الساعة 10:15 مساءً.

أما آخر رحلة من مدينة الفنون والثقافة إلى محطة عدلي منصور ستكون الساعة 10:15 مساءً أيضًا.

ودعت الشركة الركاب إلى مراعاة التعديلات المؤقتة في خطط تنقلهم، مؤكدة حرصها على توفير أفضل مستوى من الخدمة خلال فترة العطلات الرسمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.