مفاجآت مدوية في قائمة منتخب ألمانيا لمواجهتي لوكسمبورج وأيرلندا بتصفيات كأس العالم

أعلن جوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا، عن قائمة المانشافت للمباراتين القادمتين ضمن تصفيات كأس العالم 2026، ضد منتخبي لوكسمبورج وأيرلندا الشمالية.

موعد مباراتي منتخب ألمانيا أمام لوكسمبورج وأيرلندا الشمالية

ويواجه منتخب ألمانيا، نظيريه لوكسمبورج وأيرلندا الشمالية، يومي 10 و13 أكتوبر الجاري.

المستبعدون والعائدون في قائمة منتخب ألمانيا

وشهدت القائمة، مفاجأة مدوية باستبعاد المهاجم نيكلاس فولكروج، كما لم يقم ناجلسمان باستدعاء ماكسيميليان ميتلشتيت وباسكال جروس بعد البداية المخيبة للآمال في التصفيات.

وبالإضافة إلى عودة نيكو شلوتربيك مدافع بوروسيا دورتموند، ضم ناجلسمان، ناثانييل براون من فرانكفورت كوافد جديد وحيد.

ويحل براون، البالغ من العمر 22 عامًا، بدلًا من ميتلشتيت لاعب شتوتجارت، في القائمة المكونة من 24 لاعبًا، كخيار للظهير الأيسر.

وقال ناجلسمان في تصريحات نقلها موقع سكاي ألمانيا "تحقيق انتصارين، هذا هو هدفنا الواضح من أجل مواصلة التأهل مباشرة إلى كأس العالم، حتى لو كان علينا الاستغناء عن بعض اللاعبين".

وتابع "نحن مقتنعون تمامًا بأن تشكيلتنا لديها الجودة اللازمة لتقديم أداء أفضل مما قدمناه مؤخرًا".

وعاد إلى تشكيلة المنتخب الألماني، ألكسندر بافلوفيتش من بايرن ميونخ، وفيليكس نميشا من بوروسيا دورتموند.

كما استدعى ناجلسمان، جوناثان بوركاردت (25 عامًا) من فرانكفورت، لتنشيط الهجوم بجانب ماكسيميليان بيير (22 عامًا) ونيك فولتيماد (23 عامًا).

وغاب المهاجم نيكلاس فولكروج (32 عامًا)، الذي يبحث عن أفضل مستوياته في صفوف وست هام يونايتد.

ومن المفاجئ أيضًا أن يحصل الظهير الأيمن لنادي لايبزيج، ريدل باكو، على فرصة مرة أخرى في تشكيلة المنتخب الألماني، بعد غياب طويل.

استمرار غياب ساني

سيضطر ناجلسمان للاستغناء عن اللاعبين الأساسيين المصابين، جمال موسيالا وكاي هافيرتز ومارك أندريه تير شتيجن وأنطونيو روديجر.

ولم يتلق ليروي ساني، الذي يجب عليه، وفقًا لناجلسمان، أن يثبت نفسه بشكل خاص في ناديه الجديد جالطة سراي، دعوة للمشاركة.

وكحارس مرمى ثالث خلف أوليفر بومان (هوفنهايم) وألكسندر نوبل (شتوتجارت)، فضل المدرب مرة أخرى، فين داهمين من أوجسبورج، على نواه أتوبولو من فرايبورج.

مشوار منتخب ألمانيا في تصفيات كأس العالم 2026

وكان المنتخب الألماني قد بدأ جولة التصفيات لكأس العالم 2026 بهزيمة مخيبة للآمال خارج أرضه بنتيحة (0-2) أمام سلوفاكيا، قبل الفوز (3-1) على أيرلندا الشمالية، ويدخل ناجلسمان وفريقه، الجولتين القادمتين، بفارق ثلاث نقاط عن سلوفاكيا.

وتواجه ألمانيا منتخب لوكسمبورج، متذيل المجموعة، في مدينة سينسهايم يوم 10 أكتوبر، وفي 13 أكتوبر ستكون المباراة في بلفاست ضد أيرلندا الشمالية.

يتأهل متصدر المجموعة فقط مباشرة إلى نهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وإذا فشل المنتخب الألماني في الحصول على المركز الأول، فسيتعين عليه تأمين المشاركة من خلال جولتين من مباريات الملحق في مارس/آذار 2026، ولم تغب ألمانيا عن أي بطولة كأس عالم لأسباب رياضية من قبل.

قائمة منتخب ألمانيا لمعسكر أكتوبر الحالي

حراسة المرمى

أوليفر بومان (هوفنهايم) - فين داهمين (أوجسبورج) - ألكسندر نوبيل (شتوتجارت)

خط الدفاع

روبرت أندريش (باير ليفركوزن) - فالديمار أنتون (بوروسيا دورتموند) - ريدلي باكو (لايبزيج) - ناثانيل براون (آينتراخت فرانكفورت) - روبن كوخ (آينتراخت فرانكفورت) - ديفيد روم (لايبزيج) - نيكو شلوتيربيك (بوروسيا دورتموند) - جوناثان تاه (بايرن ميونخ)

خط الوسط

كريم أديمي (بوروسيا دورتموند) - نديم أميري (ماينز) - سيرجي جنابري (بايرن ميونخ) - ليون جوريتسكا (بايرن ميونخ) - جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ) - جامي ليويلينج (شتوتجارت) - فيليكس نميتشا (بوروسيا دورتموند) - أنخيلو ستيلر (شتوتجارت) - فلوريان فيرتز (ليفربول)

خط الهجوم

ماكسيمليان ببير (بوروسيا دورتموند) - جوناثان بوركاردت (آينتراخت فرانكفورت) - نيك فولتيماده (نيوكاسل)

