هاني أبوريدة يتوجه بالشكر للمغرب ويعلق على استضافته لكأس الأمم

علق هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على تأهل منتخب مصر لكأس العالم 2026، وإسناد تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية للمغرب.

وقال هاني أبوريدة فى تصريحات لصحيفة المنتخب المغربية، بعد تأهل منتخب مصر للمونديال: “أشكر المملكة المغربية وعلى رأسها جلالة الملك محمد السادس، على دعمه الكبير للرياضة من خلال الدعم الكبير الذي وجدناه من الأشقاء المغاربة، الذين وفروا لنا كل الظروف”.

وتابع: “أشكر صديقي فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم على حفاوة الاستقبال، وأقول ولدي ثقة كبيرة بأن المغرب سينظم أفضل كأس إفريقية، وشكرا للجمهور المغربي الذي كان معنا، حتى حققنا التأهل للمونديال”.

وأوقعت قرعة كأس أمم إفريقيا منتخب مصر في المجموعة الثانية، مع أنجولا وجنوب إفريقيا وزيمبابوي.

