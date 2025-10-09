الخميس 09 أكتوبر 2025
رغم إغراءات الهلال، فيرنانديز يفضل أوروبا على انتقاله للدوري السعودي

برونو فيرنانديز،فيتو
برونو فيرنانديز،فيتو

كشفت تقارير انجليزية عن موقف برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، من الانتقال للدوري السعودي خاصه لنادي الهلال.

وبحسب تقرير نشرته شبكة توك سبورت البريطانية، فإن موقف فيرنانديز لم يتغير، ومُغادرة اليونايتد قبل 6 شهور من آخر كأس العالم في مسيرته ليست من خططه الراهنة، مشيرا إلى أن فيرنانديز تلقى عرضاَ رسميًا من الهلال السعودي قبل نهائيات كأس العالم للأندية.

وتلقى أيضًا عرضين من ناديي النصر والاتحاد في السعودية قبيل خِتام سوق الانتقالات.

وأكدت الصحيفة أن فيرنانديز يرغب في الاستمرار داخل أوروبا ورفض تماما فكرة الانتقال للدوري السعودي.

وكتبت صحيفة ذا أثليتيك في الانتقالات الصيفية الماضية، أن الهلال السعودي عرض 50 مليون يورو شاملة المكافآت كراتب سنوي لـ برونو فيرنانديز، لكن رفض اللاعب ذلك.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب البرتغالي برونو فيرنانديز، أغلق ملف المفاوضات السعودية، خلال موسم الانتقالات الصيفية.

وكشفت  أن بونو فيرنانديز قرر البقاء في مانشستر يونايتد الإنجليزي وعدم الانتقال إلى الدوري السعودي.

