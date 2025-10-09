رغم إغراءات الهلال، فيرنانديز يفضل أوروبا على انتقاله للدوري السعودي

كشفت تقارير انجليزية عن موقف برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، من الانتقال للدوري السعودي خاصه لنادي الهلال.

وبحسب تقرير نشرته شبكة توك سبورت البريطانية، فإن موقف فيرنانديز لم يتغير، ومُغادرة اليونايتد قبل 6 شهور من آخر كأس العالم في مسيرته ليست من خططه الراهنة، مشيرا إلى أن فيرنانديز تلقى عرضاَ رسميًا من الهلال السعودي قبل نهائيات كأس العالم للأندية.

وتلقى أيضًا عرضين من ناديي النصر والاتحاد في السعودية قبيل خِتام سوق الانتقالات.

وأكدت الصحيفة أن فيرنانديز يرغب في الاستمرار داخل أوروبا ورفض تماما فكرة الانتقال للدوري السعودي.

وكتبت صحيفة ذا أثليتيك في الانتقالات الصيفية الماضية، أن الهلال السعودي عرض 50 مليون يورو شاملة المكافآت كراتب سنوي لـ برونو فيرنانديز، لكن رفض اللاعب ذلك.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب البرتغالي برونو فيرنانديز، أغلق ملف المفاوضات السعودية، خلال موسم الانتقالات الصيفية.

وكشفت أن بونو فيرنانديز قرر البقاء في مانشستر يونايتد الإنجليزي وعدم الانتقال إلى الدوري السعودي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.