الخميس 09 أكتوبر 2025
رياضة

نابولي يصرف النظر عن نيمار ويتجه نحو نجم مانشستر سيتي

كشفت تقارير إيطالية أنه كان هناك محاولات بنادي نابولي الإيطالي للتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا قائد فريق سانتوس، خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

وكشفت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية الشهيرة، عن تفاصيل مثيرة بأن إدارة نابولي كانت تدرس بجدية التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لكنها في النهاية حسمت قرارها لصالح البلجيكي كيفن دي بروين.

وكان التعاقد مع اسم بحجم نيمار سيمثل هدية لجماهير الفريق بعد التتويج التاريخي بلقب الدوري الإيطالي، كما كان سيساهم في رفع القيمة التسويقية للنادي.

وتخوف المسئولون في نابولي من الراتب المرتفع لنيمار، بالإضافة إلى الشكوك المحيطة بحالته البدنية المتأثرة بالإصابات المتكررة.

وامتلك نيمار حق الرحيل عن سانتوس في الميركاتو الصيفي، خاصة أنه وقع عقدا في يناير الماضي مع الفريق البرازيلي لمدة 6 أشهر فقط.

وتعاقد نابولي في الصيف الماضي، مع النجم البلجيكي كيفين دي بروين في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن مانشستر سيتي الإنجليزي.

