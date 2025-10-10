موعد مباراة فرنسا وآذربيجان في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2026

يستضيف منتخب فرنسا نظيره أذربيجان اليوم الجمعة على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة باريس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، الذي سيقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

موعد مباراة منتخب فرنسا واذربيجان

ومن المقرر إقامة مباراة فرنسا واذربيجان في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.

يدخل المنتخب الفرنسي اللقاء متصدرًا جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بعد تحقيق فوزين متتاليين على أوكرانيا وأيسلندا، ويسعى لتحقيق الانتصار الثالث على التوالي للاقتراب أكثر من حسم بطاقة التأهل إلى المونديال.

وفي المقابل، يحتل منتخب أذربيجان المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، حصدها من تعادل أمام أوكرانيا وهزيمة أمام أيسلندا.

نظام التأهل إلى مونديال 2026 عن قارة أوروبا

ينص نظام التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 على تأهل متصدري المجموعات الـ12 مباشرة إلى النهائيات، بينما تُحدد أربعة مقاعد إضافية عبر الملحق الأوروبي الذي سيقام في مارس 2026 بمشاركة 16 منتخبًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.