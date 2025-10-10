مصر في كأس العالم.. احتفالية مونديالية عالمية مرتقبة.. الفراعنة يبدأون اليوم الاستعداد للظهور الأخير في رحلة التصفيات

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة مديره الفني حسام حسن، لمواجهة نظيره غينيا بيساو، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

ويستأنف منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الجمعة، تدريباته، بعد عودته من المغرب، استعدادًا لمواجهة نظيره منتخب غينيا بيساو، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026, المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

ومن المقرر، أن يخوض منتخب مصر مرانًا قويًّا مساء اليوم، على ملعب إستاد القاهرة الدولي تحت قيادة مديره الفني حسام حسن، يتضمن تدريبات الجري والاحماء، ثم تدريبات بالكرة لتحفيظ اللاعبين بعض الجمل التكتيكية ويختتم بتقسيمة قصيرة بين اللاعبين.

تأكد غياب ثنائي خط الوسط حمدي فتحي وزميله مروان عطية، عن تشكيلة منتخب مصر أمام غينيا بيساو في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بعد أن حصل كل منهما على بطاقة صفراء في لقاء اليوم أمام جيبوتي.

وأكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، أن الجهاز الفني لديه بدائل قوية قادرة على تعويض غياب الثنائي حمدي فتحي ومروان عطية في المباراة القادمة، مثل مهند لاشين ومحمود صابر وأحمد نبيل كوكا.

منتخب مصر يتأهل رسميًّا للمونديال

حسم منتخب مصر الأول لكرة القدم رسميًّا، بطاقة التأهل لبطولة كأس لعالم 2026، بعد الفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين الأربعاء الماضي، على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء المغربية، في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة للمونديال.

موعد مباراة مصر وغينيا بيساو والقناة الناقلة

مباراة منتخب مصر الوطني أمام غينيا بيساو هي الأخيرة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، ومحدد إقامتها يوم الأحد المقبل 12 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وغينيا في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقلها قناة أون سبورت المفتوحة على الهواء مباشرة.

مصر وغينيا بيساو مباراة تحصيل حاصل

وأصبحت مباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو، في الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، مباراة تحصيل حاصل، بعد أن حسم الفراعنة رسميا بطاقة التأهل للمونديال عن المجموعة الأولى بعد الفوز على جيبوتي، ورفع رصيده إلى 23 نقطة وبفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني برصيد 18 نقطة، إلا أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، يضع نصب عينيه تحقيق الفوز على غينيا بيساو في الجولة الأخيرة من التصفيات، والوصول إلى النقطة 26، وتحويل استاد القاهرة إلى كرنفال احتفال بالتأهل للمونديال.

أرقام من مشوار الفراعنة فى رحلة المونديال

واصل الثنائي محمد صلاح قائد منتخب مصر، ومحمد الشناوي حارس الأهلي، تصدر قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع الفراعنة خلال مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعدما شكّلا عنصرين أساسيين في جميع المباريات التسع التي خاضها المنتخب حتى الآن.

محمد صلاح – 9 مباريات

محمد الشناوي – 9 مباريات

أحمد سيد "زيزو" – 8 مباريات

مروان عطية – 7 مباريات

محمود حسن تريزيجيه – 7 مباريات

مصطفى محمد – 7 مباريات

محمد عبد المنعم – 6 مباريات

محمد هاني – 6 مباريات

عمر مرموش – 6 مباريات

حمدي فتحي – 6 مباريات

24 لاعبًا في قائمة الشرف

وضمت قائمة منتخب مصر التي اختارها حسام حسن، 24 لاعبًا نالوا شرف التأهل مع المنتخب للمرة الرابعة في تاريخ الفراعنة وجاءت كالتالى..

حراس المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي، عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، عمرو الجزار، حسام عبد المجيد، محمد حمدي.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي.

الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، أسامة فيصل.

احتفالية ضخمة في استاد القاهرة

وفي إطار الاحتفال بهذا الإنجاز، أعلن مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، عن إقامة احتفالية كبيرة في استاد القاهرة بحضور العديد من النجوم البارزين، وقال أبو زهرة: "سيكون هناك احتفال كبير في استاد القاهرة بمشاركة العديد من الشخصيات الرياضية البارزة"، وأضاف أنه سيتم إحياء الحفل من قبل الفنان أحمد سعد الذي سيحيي احتفالية التأهل للمونديال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.