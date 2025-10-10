اليوم، كريم العراقي ينضم إلى معسكر منتخب مصر بالمملكة المغربية

ينضم كريم العراقي، لاعب المصري البورسعيدي اليوم الجمعة، إلى معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب لتعويض الغيابات ودعم صفوف الفريق قبل المواجهة الودية المقبلة أمام البحرين.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، بقيادة الكابتن حلمي طولان، استدعاء كريم العراقي قائد الفريق الأول للكرة بالنادي المصري لمعسكر المنتخب المقام حاليًّا بالمملكة المغربية.

ويستعد المنتخب لملاقاة منتخب البحرين في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها بدولة قطر خلال شهر ديسمبر المقبل.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، بقيادة الكابتن حلمي طولان، قرر عودة الثنائي عمر جابر وكريم حافظ إلى القاهرة، بعد تعرضهما للإصابة خلال معسكر الفريق المقام حاليًا في المغرب استعدادًا لبطولة كأس العرب المقرر لها في قطر ديسمبر المقبل.

