اقتصاد

ماهي مستندات تمويل المشروعات في البنك الزراعي؟

البنك الزراعي
البنك الزراعي

يبحث الكثير من عملاء البنك الزراعي عن مستندات تمويل المشروعات في فروع البنك، وأوضح مسئولو البنك الزراعي أن المستندات اللازمة لإتمام عملية تمويل المشروعات محددة في البنك. 

مستندات تمويل الأنشطة الصناعية 

وفيما يخص المستندات المطلوبة لمشروع تمويل الأنشطة الصناعية بالمصانع للعملاء في البنك الزراعي ما يلي: 

آخر ثلاث قوائم مالية للشركة عن الثلاث سنوات الأخيرة.

دراسة جدوي للمشروع.

مستخرج حديث من السجل التجاري.

البطاقة الضريبية

شهادة معتمدة من المحاسب القانوني بموقف الشركة الضريبي والتأميني. تراخيص مزاولة النشاط.

أصول مستندات الملكية الخاصة بالآلات والأراضى والمباني

بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر

ومن جانب آخر يتيح البنك الزراعي خدمات التمويل في 2025 بأنماط متعددة للعملاء والذين يمكنهم الحصول على تمويل ميسر بضمان الأوعية الادخارية في 2025، سواء كانت شهادات ادخار أو ودائع أو حسابات التوفير بما يوازي  80% من قيمة رصيد الأوعية الادخارية مع إمكانية السداد على أقساط شهرية من عائد مدخراتهم.

وتصل مدة التمويل في قرض البنك الزراعي بضمان الأوعية الادخارية بحد أقصى 10 سنوات بشرط تجديد الوعاء الادخاري حتى نهاية مدة التمويل.

مميزات قرض الأوعية الادخارية للبنك الزراعي 

بدون ضامن.

تمويل يصل إلى 80٪‏ من مدخراتك.

سرعة في إجراءات منح القرض.

أسعار فائدة تنافسية.

إمكانية الاقتراض بضمان الوعاء الادخاري للقاصر.

إمكانية صرف العائد أو سداده لحساب القرض حسب رغبة العميل.

بدون مصروفات إدارية.

 

المستندات المطلوبة في قرض الأوعية الادخارية 

مستند الوعاء الادخاري.

طلب تمويل.

بطاقة الرقم القومي.

تطبق الشروط والأحكام.

ارتفاع تكاليف الإنتاج 

ونظرًا لارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج من بذور وأسمدة ومبيدات يقوم البنك الزراعي  بمراجعة الفئات التسليفية أولًا بأول لتتناسب مع زيادة تكاليف الإنتاج ومؤخرًا قام البنك بزيادة الفئات التسليفية للمحاصيل بنسب تتراوح بين 25 % و70 % من التكلفة الإنتاجية للمحصول.

وتتنوع القروض الزراعية بين قروض قصيرة الأجل لتمويل تكاليف خدمة كافة المحاصيل الحقلية والبستانية التي لا تمتد دورتها الإنتاجية لأكثر من عام وقروض متوسطة وطويلة الأجل لتمويل المحاصيل التي تمتد دورتها الإنتاجية لأكثر من عام ويستهدف البنك الزراعي صغار المزارعين.

 

خصائص قرض البنك الزراعي للفلاحين

سعر العائد في قرض البنك الزراعي 

5 % للمحاصيل المدعمة

سعر الإقراض من البنك المركزي + 5% للمحاصيل الغير مدعمة

 

مميزات قرض البنك الزراعي 

تغطية تكاليف الإنتاج للمحاصيل الحقلية والبستانية

يتم منح تمويل الإنتاج النباتي بنسبة 100% من قيمة الموازنة المحصولية المعتمدة للمحاصيل الزراعية لكل من أراضي الوادي القديم والأراضي الصحراوية التي تم استكمال البنية الأساسية اللازمة لزراعاتها.

يتم تمويل المحاصيل المحملة على زراعات أساسية وكذلك البساتين الغير مثمرة بواقع 25 % من قيمة الفئة التسليفية المقررة للمحصول المحمل

تسهيلات في السداد

فترة سماح في بداية التمويل

المستندات المطلوبة

صورة بطاقة الحيازة الزراعية

بطاقة الخدمات الزراعية

إقرار من المزارع ببيان المحاصيل

بطاقة الرقم القومي للعميل (سارية)

 

