خطوات سداد الضرائب والجمارك إلكترونيا في بنك مصر

يبحث العديد من عملاء بنك مصر حول طريقة سداد الجمارك والضرائب إلكترونيًّا.

وأوضح مسئولو بنك مصر الخطوات كالتالي:

أولًا: خدمة السداد الإلكتروني للضرائب

تتيح الخدمة للأفراد والمؤسسات سداد المستحق عليهم من ضرائب (مبيعات / دخل / خصم من المنبع).

توفر للعميل الأمان والسرعة وتجنب مخاطر نقل الأموال.

إمكانية السداد بوسائل مختلفة (نقدًا / خصمًا من الحساب).

يتم التأثير الفوري في بيانات العميل بما يفيد السداد لدى مصلحة الضرائب.

يمكن السداد في فروع البنك المقدمة للخدمة وعددها 290 فرعًا منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية دون التقيد بالتوزيع الجغرافي.

ثانيًا: خدمة السداد الإلكتروني للجمارك

إمكانية الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة من خلال الفروع المقدمة للخدمة، وعددها 290 فرعًا منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.

توفير الأمان والسرعة للعميل لعدم الحاجة لاستخراج شيك مصرفي ثم التوجه إلى الجمرك لسداد الرسوم المستحقة؛ مما يؤدي إلى سرعة وسهولة في إنهاء إجراءات الإفراج عن البضائع المستوردة.

إمكانية السداد بمختلف وسائل الدفع (نقدًا – خصمًا من الحساب).. ويتم التأثير الفوري في بيانات العميل بما يفيد السداد لدى مصلحة الجمارك.

ومن جانب آخر، كشف بنك مصر أن الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي من آلات الصراف الآلي ATM التابعة لبنك مصر وآلات الصراف الآلي ATM وPOS التابعة للبنوك الأخرى داخل مصر هو مبلغ 20000 جم كحد أقصى في اليوم الواحد وبحد أقصى 5 مرات يوميًّا.

وأوضح البنك أن عمليات السحب النقدي من آلات POS التابعة لبنك مصر وكذلك من داخل البنك 150000 جنيه يوميًّا للعملاء المترددين على البنك للسحب من أموالهم المودعة في الحسابات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.