تعرف على أقصى مدة لإجراءات فتح حساب جديد في البنك التجاري؟

يتساءل العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB حول أقصى مدة لفتح حساب جديد.

مواعيد فتح الحساب في البنك التجاري الدولي

وحول مواعيد فتح الحساب أوضح المسؤولون في البنك التجاري الدولي CIB فهي متاحة دائما للعملاء، ويتم فتح جميع حسابات CIB في نفس يوم العمل أو في يوم العمل التالي على الأكثر.

القرض الشخصي من بنك CIB

كما تتنوع الخدمات الأخرى في البنك التجاري الدولي CIB ومنها القرض الشخصي ببرامج متعددة.

ويأتي في مقدمة هذه البرامج التمويلية القرض الشخصي بدون ضمانات.

وحول متطلبات القرض الشخصي بدون بضمانات من بنك cib فهي كالتالي:

شروط الحصول على القرض الشخصي من cib

الحد الأدنى للسن: ٢١ سنة الحد الأقصى للسن: ٦٠ سنة وقت استحقاق القرض لأصحاب الراتب الشهري، و٦٥ سنة لأصحاب الأعمال الخاصة.

الحد الأدنى لصافي الراتب:٢٬٦٠٠ جنيه مصري لأصحاب الراتب، الشهري ١٠٬٠٠٠ جنيه مصري لأصحاب الأعمال الخاصة.

التأمين: تأمين على الحياة يسمح بتغطية القيمة المتبقية لسداد القرض في حالة الوفاة (لا قدر الله).

المستندات المطلوبة للقرض الشخصي من cib

نموذج الطلب، بطاقة رقم قومي سارية، كشف حساب بنكي، وإيصال مرافق حديث.

لأصحاب الراتب الشهري: خطاب بمفردات المرتب من جهة العمل بتاريخ حديث أو ثلاث كشوفات راتب عن عن آخر ٣ أشهر.

لأصحاب الأعمال الخاصة: سجل تجاري ساري وكشف حساب بنكي.

ومن جانب آخر يبحث عملاء مسؤولون البنك التجاري الدولي CIB عن تفاصيل الحصول علي قرض بدون مصاريف.

وقال البنك إنه يمكن للعملاء الحصول على قرض شخصي بدون ضمان بدون مصاريف إدارية عند التقديم، والحصول على القرض في الفترة من 1-10-2025 إلى 31-10-2025.

وتابع أنه يمكن التقديم أونلاين من خلال الرابط التالي:

وفي سياق متصل يتميز القرض الشخصي من البنك التجاري الدولي لعدة خصائص.

ونرصد في السطور التالية مزايا قرض بنك CIB :

• يبدأ القرض من 5 آلاف جنيه مصري، ويصل إلى 9 ملايين جنيه مصري.

• تتراوح نسبة الفائدة المتناقصة من 25.5%حتى 36.50%

• تأمين على الحياة حتى انتهاء مدة القرض.

• مرونة في السداد على فترات تبدأ من 12 شهرًا إلى 96 شهرًا.

• إمكانية الاقتراض بضمان الودائع وشهادات الادخار.



كيفية التقديم:

• يمكنك التقديم عن طريق موقعنا الإلكتروني من الرابط التالي:



تطبق الشروط والأحكام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.