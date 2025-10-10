الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعرف على أقصى مدة لإجراءات فتح حساب جديد في البنك التجاري؟

البنك التجاري الدولي
البنك التجاري الدولي

 يتساءل العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB حول أقصى مدة لفتح حساب جديد.  

مواعيد فتح الحساب في البنك التجاري الدولي  

 وحول مواعيد فتح الحساب أوضح المسؤولون  في البنك التجاري الدولي CIB فهي متاحة دائما للعملاء، ويتم فتح جميع حسابات CIB في نفس يوم العمل أو في يوم العمل التالي على الأكثر.  

 

القرض الشخصي من بنك CIB

 كما تتنوع الخدمات الأخرى في البنك التجاري الدولي CIB ومنها القرض الشخصي ببرامج متعددة.

ويأتي في مقدمة هذه البرامج التمويلية القرض الشخصي بدون ضمانات.

وحول متطلبات القرض الشخصي بدون بضمانات من بنك cib  فهي كالتالي: 

 

شروط الحصول على القرض الشخصي من cib 

 الحد الأدنى للسن: ٢١ سنة الحد الأقصى للسن: ٦٠ سنة وقت استحقاق القرض لأصحاب الراتب الشهري، و٦٥ سنة لأصحاب الأعمال الخاصة.

الحد الأدنى لصافي الراتب:٢٬٦٠٠ جنيه مصري لأصحاب الراتب، الشهري ١٠٬٠٠٠ جنيه مصري لأصحاب الأعمال الخاصة.

التأمين: تأمين على الحياة يسمح بتغطية القيمة المتبقية لسداد القرض في حالة الوفاة (لا قدر الله).

 

المستندات المطلوبة للقرض الشخصي من cib 

نموذج الطلب، بطاقة رقم قومي سارية، كشف حساب بنكي، وإيصال مرافق حديث.

لأصحاب الراتب الشهري: خطاب بمفردات المرتب من جهة العمل بتاريخ حديث أو ثلاث كشوفات راتب عن عن آخر ٣ أشهر.

لأصحاب الأعمال الخاصة: سجل تجاري ساري وكشف حساب بنكي.

ومن جانب آخر يبحث عملاء مسؤولون البنك التجاري الدولي CIB عن تفاصيل الحصول علي قرض بدون مصاريف.

وقال البنك إنه يمكن للعملاء الحصول على قرض شخصي بدون ضمان بدون مصاريف إدارية عند التقديم، والحصول على القرض في الفترة من 1-10-2025 إلى 31-10-2025.

وتابع أنه يمكن التقديم أونلاين من خلال الرابط التالي: 

 

وفي سياق متصل يتميز القرض الشخصي من البنك التجاري الدولي لعدة خصائص.

ونرصد في السطور التالية مزايا قرض بنك CIB  :
• يبدأ القرض من 5 آلاف جنيه مصري، ويصل إلى 9 ملايين جنيه مصري.
• تتراوح نسبة الفائدة المتناقصة من 25.5%حتى 36.50%
• تأمين على الحياة حتى انتهاء مدة القرض. 
• مرونة في السداد على فترات تبدأ من 12 شهرًا إلى 96 شهرًا.
• إمكانية الاقتراض بضمان الودائع وشهادات الادخار.
 
كيفية التقديم:
• يمكنك التقديم عن طريق موقعنا الإلكتروني من الرابط التالي:
 

تطبق الشروط والأحكام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك التجارى الدولى البنك التجاري التجاري الدولي CIB الدولي CIB القرض الشخصي بدون ضمانات القرض الشخصى القرض الشخصي من cib بنك التجاري الدولي CIB حساب بنكي حساب في البنك شهادات الادخار كشف حساب بنكي نسبة الفائدة

الأكثر قراءة

من مقاومة القمع إلى جائزة نوبل، قصة ماريا كورينا ماتشادو رمز الديمقراطية في فنزويلا

حلم ترامب يتبخر، الفنزويلية ماريا كورينا ماشادو تفوز بجائزة نوبل للسلام

المغرب يزين قائمة المنتخبات المتأهلة لربع نهائي مونديال الشباب

استقرار أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الجمعة

129 هدفا حصيلة مونديال الشباب بعد دور ثمن النهائي

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العالم للشباب

المنتخبات الأفريقية الأكثر صعودًا لـ كأس العالم تاريخيًّا (إنفوجراف)

قصص القرآن الكريم، حكاية سيدنا سليمان مع العصفور الكذاب والنملة الحكيمة

خدمات

المزيد

الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

انخفاض الردة والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

ارتفاع المحلي وانخفاض المستورد، أسعار الدقيق اليوم بالأسواق

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

المنتخبات الأفريقية الأكثر صعودًا لـ كأس العالم تاريخيًّا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصص القرآن الكريم، حكاية سيدنا سليمان مع العصفور الكذاب والنملة الحكيمة

الشيخ الشعراوي يوضح بركة يوم الجمعة وأفضل أوقات الدعاء

تفسير حلم الانتصار فى الحرب بالمنام وعلاقته بالنجاح وتجاوز العقبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads