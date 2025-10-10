كل ما تحتاج معرفته عن قرض الأطباء من بنك القاهرة

الجمعة 10 أكتوبر 2025
حدد بنك القاهرة الشروط الواجب توافرها لإتمام الحصول على قرض الأطباء. 

ويأتي على قائمة الشروط الواجبة للحصول على قرض الأطباء من بنك القاهرة تقديم كارنيه نقابة الأطباء.

الهدف من التمويل

تمويل التكاليف الاستثمارية لشراء الأجهزة والمعدات الطبية
مدة النشاط 
حد أدنى 3 سنوات
عمر المقترض
من  25 عامًا حتى 65 عامًا في نهاية مدة القرض
مدة القرض 
من 6 أشهر حتى 84 شهرًا
الحد الأدنى لقيمة القرض
20 ألف جم
الحد الأقصى لقيمة القرض 
2 مليون جم
نسبة التمويل 
90% من الأجهزة والمعدات الطبية أو المستلزمات وفقًا لعرض السعر المقدم
الدفعة المقدمة 
10% من قيمة الأجهزة والمعدات الطبية وفقا لعرض السعر المقدم
نسبة عبء الدين 
50 % (من الدخل المحتسب)
معدل العائد المطبق 
5% متناقصة سنويًّا (بشرط التزام العميل بشروط المبادرة)

ويعد القرض برنامجًا تمويليًّا غير مضمَّن للأطباء من أعضاء نقابات المهن الطبية أصحاب العيادات: 

(بشري - أسنان  - علاج طبيعي).

وتشمل قائمة المستندات المطلوبة لقرض الأطباء من بنك القاهرة ما يلي:

المستندات المطلوبة
 صورة من بطاقة تحقيق الشخصية سارية.
 صورة من كارنيه النقابة.
 صورة ترخيص المنشأة الطبية صادرة من وزارة الصحة أو نقابة الأطباء.
 عرض سعر للأجهزة أو المعدات المطلوب تمويلها من الهيئة المصرية للشراء الموحد أو عرض سعر واحد من المورد أو الوكيل متضمن تفاصيل الجهاز أو المعدة الطبية المزمع شراؤها.
 السجل التجاري الخاص بالمورد.
 صورة من البطاقة الضريبية.
 ترخيص مزاولة المهنة صادر من وزارة الصحة أو نقابة الأطباء.

