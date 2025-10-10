تفاصيل خدمة إيقاف طباعة كشوف الحسابات في البنك الأهلي

يبحث العديد من عملاء البنك الأهلي المصري عن تفاصيل خدمة إيقاف طباعة كشوف الحسابات.

تعريف الخدمة:

خدمة إيقاف طباعة كشوف الحسابات الورقية والاطلاع على كشف الحساب الدوري من خلال الأهلي نت / الأهلي موبايل.

كيفية الاشتراك في الخدمة

الدخول على الخدمة الذاتية والاشتراك في الخدمة باستخدام الرابط التالي اضغط هنا

الفروع الالكترونية

زيارة أقرب فرع من فروع مصرفنا.

مركز الاتصال الهاتفي رقم 19623

مزايا الخدمة:

المرونة:

سهولة طلب الخدمة

الاطلاع علي كشف حساباتك المصرفية بالإضافة إلى بيان بالشهادات، والودائع لأجل، والقروض، وصناديق الاستثمار الخاصة بكم.

سهولة الاطلاع علي كشف الحساب الدوري من خلال الأهلي نت / الأهلي موبايل دون الحاجة لانتظار كشف الحساب الورقي والاحتفاظ به

يتيح البنك للعميل بنهاية العام المالي "نموذج المصادقة" على أرصدة حسابه/حساباته رفق الكشف الإلكتروني للحساب/للحسابات ليقوم العميل بمراجعتها والتوقيع علي نموذج المصادقة بالاعتماد أو استيفاء ملاحظاته (إن وجدت) بالنموذج وإرساله على العنوانين الموضحين به.

الأمان:

التمتع بالأمان عند الاطلاع على كشف الحساب الدوري من خلال خدمة الاهلي نت / الاهلي موبايل باستخدام اسم المستخدم والرقم السري الخاص بكم.

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء البنك الأهلي المصري عن كيفية التحويل على بطاقات ميزة.

وقال مسؤولو بنك الأهلي المصري إنه يمكن للعملاء التحويل على بطاقة ميزة أو بطاقة الحوالات الخاصة بهم باستخدام رقم البطاقة كاملًا ويسبقه ثلاثة أصفار.

يقدم البنك الأهلي المصري خدمات عديدة للعملاء ومنها بطاقة ميزة المدفوعة مقدما، وتعد بطاقة ميزة أول بطاقة دفع إلكتروني وطنية، وهي أحد الأدوات الرئيسية للسداد الإلكتروني لمدفوعات المواطن سواء للجهات الحكومية أو في كافة التعاملات المالية الأخرى محليًّا.

