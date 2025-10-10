هل يمكن التحويل من عملة أجنبية إلى أخرى في البنك التجاري؟

يبحث عملاء البنك التجاري الدولي عن إمكانية التحويل من الجنيه إلى عملات أجنبية أخرى أو عملات أجنبية إلى أخرى.

وقال مسؤولو البنك التجاري الدولي CIB إنه لا يمكن التحويل من جنيه مصري إلى عملات أجنبية أو من عملة أجنبية إلى عملة أجنبية مختلفة، فهذا غير متاح الآن من خلال الخدمة المصرفية عبر الإنترنت.

يبحث العديد من العملاء عن تفاصيل وأسعار مصاريف السويفت التي تتم من خلال خدمة الإنترنت البنكية أو الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول في البنك التجاري الدولي CIB.

وتشمل قائمة مصاريف السويفت من البنك التجاري الدولي CIB في التعاملات عبر خدمة الإنترنت البنكي، ما يلي:

مصاريف السويفت في البنك التجاري الدولي

مصاريف السويفت: ما يعادل 10 دولارات أمريكية من خلال خدمة الإنترنت البنكية والخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول. 20 دولارًا أمريكيًّا إذا تم تنفيذه من خلال فروع البنك التجاري الدولي.

رسوم البنك المستفيد: بناءً على رسوم ومصاريف البنك المستفيد.

يتم احتساب ما يعادلها بالدولار الأمريكي عند التنفيذ بناءً على سعر السوق الحرة للعملة اليومية للبنك التجاري الدولي.

في حالة التحويل عبر شبكة المدفوعات اللحظية لأحد البنوك المشتركة في الخدمة، سيتم تطبيق عمولة 0.2 % بحد أدنى 10 جنيهات وحد أقصى 50 جنيهًا (لا يوجد مصاريف حتى 31 ديسمبر 2023).

رسوم التحويلات في البنك التجاري الدولي

وحول قيمة رسوم التحويلات التي يتم من خدمة الإنترنت البنكي في بنك التجاري الدولي CIB فهي كالتالي:

التحويلات بالجنيه المصري داخل البنك (لا يوجد رسوم)

التحويلات بالجنيه المصري خارج البنك داخل مصر (لا يوجد مصاريف حتى 31 ديسمبر 2023):

العمولة: 0.1% من قيمة المعاملة بحد أدنى 20 جنيهًا مصريًّا وحد أقصى 250 جنيهًا مصريًّا التحويلات بعملة أجنبية.

العمولة: 0.15% من قيمة المعاملة بحد أدنى 10 دولارات أمريكية.

