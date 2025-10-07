منتخب الناشئين تحت 17 عاما يبدأ استعداداته لوديتي تونس قبل المونديال (صور)

خاض منتخب الناشئين تحت 17 عاما مرانا قويا اليوم الثلاثاء، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم بقطر المقرر انطلاقها في شهر نوفمبر المقبل.

ويخوض منتخب مصر مباراة ودية غدا أمام فريق سمارت أف سي، ثم يخوض مباراتين وديتين أمام تونس يومي 10 و13 من شهر أكتوبر الجاري.

ويستعد منتخب مصر تحت 17 سنة لخوض منافسات كأس العالم في قطر خلال شهر نوفمبر المقبل، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الخامسة بالدور الأول، والتي تضم منتخبات هايتي، فنزويلا وإنجلترا.

أحمد الكاس مدرب منتخب الناشئين، فيتو

قائمة منتخب الناشئين المبدئية لمونديال قطر

وأعلن أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا، عن قائمة المنتخب المختارة للانضمام للمعسكر المغلق المقرر إقامته بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك خلال الفترة من السابع من أكتوبر الجاري وحتى الخامس والعشرين من الشهر ذاته.

قائمة منتخب الناشئين بمعسكر أكتوبر الجاري، فيتو

وضمت قائمة منتخب الناشئين مواليد 2008 لمعسكر أكتوبر المقرر انطلاقه اليوم الثلاثاء 27 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز - عمرو عادل - محمد طارق - فادي وائل

خط الدفاع: نور أشرف - حمزة الدجوي - محمد شريف - فارس فخري - أدهم فريد - أحمد سمير - عمار محمد السيد - مروان عصام - مهند الشامي - ياسين حسام.

خط الوسط: عمر أبو طالب - باسل مدحت - عمر كمال - محمد حمد - بلال عطية - أنس رشدي - محمد صبيح - إبراهيم النجعاوي - كريم جمعة - سيف الجبالي.

الهجوم: حمزة عبد الكريم - عبد العزيز الزغبي - زياد أيوب.

ويعد تلك المعسكر مرحلة إعداد أخيرة قبل السفر إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم للناشئين.

