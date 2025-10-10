الجمعة 10 أكتوبر 2025
موعد مباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقناة الناقلة

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة مديره الفني حسام حسن، لمواجهة نظيره غينيا بيساو، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك. 

منتخب مصر يتأهل رسميا للمونديال

حسم منتخب مصر الأول لكرة القدم رسميا، بطاقة التأهل لبطولة كأس لعالم 2026، بعد الفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين الأربعاء الماضي، على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء المغربية، في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة للمونديال.

موعد مباراة مصر وغينيا بيساو والقناة الناقلة

مباراة منتخب مصر الوطني أمام غينيا بيساو هي الأخيرة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، ومحدد إقامتها يوم الأحد المقبل 12 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وغينيا في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقلها قناة أون سبورت المفتوحة على الهواء مباشرة.

مصر وغينيا بيساو مباراة تحصيل حاصل

وأصبحت مباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو، في الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، مباراة تحصيل حاصل، بعد أن حسم الفراعنة رسميا بطاقة التأهل للمونديال عن المجموعة الأولى بعد الفوز على جيبوتي، ورفع رصيده إلى 23 نقطة وبفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني برصيد 18 نقطة، إلا أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، يضع نصب عينيه تحقيق الفوز على غينيا بيساو في الجولة الأخيرة من التصفيات، والوصول إلى النقطة 26، وتحويل استاد القاهرة إلى كرنفال احتفال بالتأهل للمونديال.

