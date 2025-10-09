تشكيل منتخب هولندا ضد مالطا في تصفيات كأس العالم 2026

أعلن الجهاز الفني لمنتخب هولندا تشكيل الفريق لمواجهة نظيره منتخب مالطا، مساء اليوم الخميس، على ملعب تاكالي الوطني، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

تشكيل هولندا أمام مالطا

حراسة المرمى: بارت فيربروجن.

خط الدفاع: دينزل دومفريس، تيمبر، فيرجيل فان دايك، ميكي فان دي فين.

خط الوسط: تيجاني ريندرز، فرينكي دي يونج، ريان جرافنبرخ.

خط االهجوم: فريمبون، فيجورست، كودي جاكبو.

موعد مباراة هولندا ومالطا

تقام المباراة في تمام التاسعة و45 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة و45 دقيقة بتوقيت أبوظبي، على ملعب تاكالي الوطني في مالطا.

القنوات الناقلة لمباراة هولندا ومالطا

تنقل شبكة بي إن سبورتس القطرية التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتذاع مباراة هولندا ومالطا عبر قناة beIN Sports HD 6.

ترتيب المنتخبين في المجموعة

يدخل منتخب هولندا اللقاء متصدرا جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 10 نقاط، بينما يقبع منتخب مالطا في المركز الخامس والأخير برصيد نقطتين فقط.

