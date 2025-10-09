تنفيذ مشروعات الرصف والصيانة بعدد من مراكز الإسماعيلية (صور)

تستكمل مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية، بقيادة المهندس أحمد الشيمي مدير عام المديرية جهودها الميدانية في تنفيذ عدد من مشروعات الرصف والتطوير بمراكز ومدن المحافظة.

تطوير ورصف الشوارع

وتشمل تلك الأعمال تطوير ورصف شارع الرواد بمركز ومدينة التل الكبير، ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية وتحسين السيولة المرورية، فضلًا عن استكمال أعمال الرصف بمنطقة علي عيد بأبوعطوة، التابع لمركز ومدينة الإسماعيلية، ذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جانب من أعمال المشروعات،فيتو

صيانة طلمبات نفق الثلاثيني

كما تواصل المديرية استكمال أعمال صيانة وتشغيل طلمبات نفق الثلاثيني؛ لضمان جاهزيتها الكاملة واستمرار كفاءتها في تصريف مياه الأمطار خلال فصل الشتاء، تنفيذًا لخطة المحافظة الاستباقية لمواجهة التقلبات الجوية والحفاظ على البنية التحتية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بسرعة استكمال الأعمال الجاري تنفيذها بقطاعات البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق.

وعلى صعيد أخر افتتح اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال إنشاء طريق أبوعطوة- السحارة- الحمادات، والذي يُعد أحد المحاور المرورية الهامة الجديدة، ويمثل شريانًا حيويًا يربط بين منطقة أبوعطوة بقرية نفيشة مرورًا بالمقابر، ثم عزبة الحمادات ثم أبوآدم ثم طريق البلاچات بطول ٣.٥كم.



فرحة الأهالى بالطريق الجديد

وحرص محافظ الإسماعيلية على مشاركة أهالي المنطقة فرحتهم بهذا الإنجاز، والذي عبَّر عنه المواطنين بأنه حلم طال انتظاره وجاء ليتحقق خلال فترة وجيزة عقب زيارة محافظ الإسماعيلية للمنطقة يناير الماضي.

