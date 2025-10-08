محافظ الإسماعيلية يفتتح أعمال إنشاء طريق الحمادات - السحارة (فيديو)

ويؤكد: نعمل باستمرار على فتح محاور جديدة لتحقيق السيولة المرورية بالمحافظة

افتتح اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال إنشاء طريق أبوعطوة- السحارة- الحمادات، والذي يُعد أحد المحاور المرورية الهامة الجديدة، ويمثل شريانًا حيويًا يربط بين منطقة أبوعطوة بقرية نفيشة مرورًا بالمقابر، ثم عزبة الحمادات ثم أبوآدم ثم طريق البلاچات بطول ٣.٥كم.



فرحة الاهالى بالطريق الجديد

وحرص محافظ الإسماعيلية على مشاركة أهالي المنطقة فرحتهم بهذا الإنجاز، والذي عبَّر عنه المواطنين بأنه حلم طال انتظاره وجاء ليتحقق خلال فترة وجيزة عقب زيارة محافظ الإسماعيلية للمنطقة يناير الماضي.

جانب من الافتتاح، فيتو

رسالة شكر من محافظ الإسماعيلية لمديرية الطرق والنقل

وخلال الافتتاح وجَّه محافظ الإسماعيلية الشكر والتقدير لمديرية الطرق والنقل ومركز ومدينة الإسماعيلية وقرية نفيشة، على الجهود المبذولة خلال تلك الفترة الوجيزة.

كما أشاد بتعاون المواطنين خلال أعمال إزالة الإشغالات، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من المشروعات لخدمة المنطقة خاصة مع اكتمال دخول المرافق (الغاز).

وأوضح المهندس أحمد الشيمي مدير عام الطرق والنقل،أن هذا الطريق كان مدق ترابي بعرض يتراوح من ٣: ٤أمتار، وتم تنفيذ أعمال التوسعة ليصل إلى ١٠ أمتار، وجاء ذلك بالتعاون بين مركز ومدينة الإسماعيلية ومديرية الطرق والنقل، من خلال إزالة المخالفات والإشغالات لتنفيذ هذا المحور الحيوي الهام.





كما شملت الأعمال، نقل اعمدة الانارة بالطريق، وترفيقه بالكامل، من خلال تعديل شبكة مياه الشرب وحل مشكلات وصلات الصرف الصحي، وتوريد وإنشاء مواسير الري العابرة للطريق، وقد بدأت الأعمال في ١ فبراير ٢٠٢٥ وبتكلفة تقديرية تبلغ نحو ٢٥ مليون جنيهًا.

وكان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، قد قام في يناير الماضي بجولة تفقدية شملت قرى أبوعطوة وعزبة السحارة، ومنطقة الحمادات، وأبوآدم، وصولًا إلى طريق البلاچات، ووجه خلال الجولة بمد الطريق الواصل من الشارع التجاري لأبوعطوة بمنطقة الدبابات إلى مقابر أبوعطوة بمنطقة السحارة بمده إلى قرى الحمادات ومن ثم إلى عزبة آدم وطريق البلاچات.

يأتي ذلك تأكيدًا لجهود محافظة الإسماعيلية نحو خلق محاور مرورية جديدة وفتح شرايين جديدة للطرق خاصة في المراكز والقرى لتحقيق السيولة المرورية وكذلك ربط القرى ببعضها.

رافق محافظ الاسماعيبية خلال جولته المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، المهندس وائل المصري رئيس قرية نفيشة، المهندسة نادية سليمان المدير التنفيذي للمشروعات بمديرية الطرق والنقل وعصام نصار مدير عام العلاقات العامة،، دكتورة رشا فرحان مدير مكتب متابعة المحافظ.

