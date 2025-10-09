محافظ الإسماعيلية يشهد احتفال جامعة قناة السويس بـ"العبور الجديد" (صور)

شهد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الأربعاء، احتفالية جامعة قناة السويس، حيث نظمت احتفالية كبرى بعنوان «العبور الجديد» احتفاءً بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وبحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس هيئة قناة السويس، واللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية.

الإشراف على الحفل

جاء الحفل بإشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي من الدكتور أحمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية، وشهد حضورًا متميزًا لكل من الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ شريف فاروق أمين عام الجامعة، إلى جانب لفيف من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

جانب من الحفل، فيتو

تحية الحضور وكلمة رئيس الجامعة

وفي كلمته خلال الحفل، استهل الدكتور ناصر مندور حديثه بتحية الحضور مؤكدًا أن احتفال الجامعة هذا العام يأتي في ذكرى غالية على قلوب المصريين جميعًا، ذكرى نصر أكتوبر المجيد، ذلك اليوم الذي أعاد للوطن كرامته ورفع راية العز والفخر فوق سيناء الحبيبة، فكان نصرًا للإرادة والعزيمة والوحدة الوطنية.



وأشار رئيس الجامعة إلى أن احتفالات هذا العام تتزامن مع احتفال جامعة قناة السويس بمرور خمسين عامًا على تأسيسها، موضحًا أن الجامعة كانت إحدى ثمار نصر أكتوبر العظيم وواحدة من بشائر التنمية والبناء في مدن القناة بعد سنوات من الصمود والتهجير، حيث قامت من قلب سيناء، من أرض المعارك والبطولات، حاملة رسالة العلم والبناء ومجسدة للعزيمة المصرية التي لا تعرف المستحيل.

وأضاف أن اختيار الجامعة إقامة احتفالها على كوبري الشهيد أحمد منسي صباح اليوم يحمل رمزية وطنية كبيرة، لما يجسده من معاني البطولة والتضحية والعطاء، فهو يمثل أحد المشروعات القومية العملاقة شرق القناة التي تعبر عن رؤية القيادة السياسية في بناء مصر الحديثة، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي – حفظه الله – الذي يؤكد دومًا أن من عبر مرة يستطيع أن يعبر ألف مرة.

جانب من الحفل، فيتو

وأكد الدكتور ناصر مندور أن طلاب الجامعة اليوم يعبرون بطاقتهم وإبداعهم وتفوقهم من أجل وطنهم، فهم امتداد لجيل العبور والنصر، جيل يحمل راية التحدي والبناء، ويؤمن أن حب الوطن عملٌ وإنجازٌ وإخلاصٌ في كل ما يقدم.

وشدد على أن احتفال الجامعة لا يقتصر على استذكار الماضي، بل هو تجديد للعهد على الوفاء والإخلاص للوطن وتنمية قدرات الشباب ليكونوا قادة المستقبل وصناع نهضته.

تخلل الحفل فقرة لتكريم أسر الشهداء الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن، حيث صعد إلى المسرح كل من اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، والفريق أشرف عطوة، واللواء محمد عامر، واللواء هاني العمراوي لتكريم أسر: الشهيد البطل الرائد عمرو وهيب، والشهيد البطل مصطفى عقيد الخياط، والشهيد البطل نقيب محمد السماك، وسط مشاعر فخر وتأثر غامرة من الحضور.

كما تضمن الحفل باقة من الفقرات الغنائية الوطنية المتميزة، حيث قدمت المجموعة أغنية «بسم الله»، أعقبتها المطربة لينا خالد بأغنية «مصر اليوم في عيد»، والمطربة سارة أسامة بأغنية «ماشربتش من نيلها»، والمطربة سارة حسن بأغنية «حبيبتي يا مصر»، والمطرب محمد مانو بأغنية «حبيت بلدي»، والمطربة نجوى شمس بأغنية «حق بلادك»، والمطرب الدكتور أحمد حسن بأغنية «مصر يا أول نور في الدنيا»، واختُتمت الفقرات بأداء جماعي رائع في «ميدلي النصر»، بقيادة الدكتورة بسمة محمود إبراهيم المدرس بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية جامعة قناة السويس، والتي أبدعت في إخراج الحفل بصورة فنية راقية جسدت روح أكتوبر وبطولات جيشنا العظيم.

نسَّق للحفل الدكتورة هانم توفيق مستشار اللجنة الفنية، والدكتور محمد الباز مستشار لجنة الأسر الطلابية، ونظَّمته الإدارة العامة لرعاية الشباب بإشراف الأستاذ عبد الله عامر مدير عام الإدارة، والأستاذة عيشة زين مدير إدارة النشاط الفني، والأستاذ ياسر عبد المجيد مدير إدارة الأسر الطلابية، والطالب محمد شريف مقرر أسرة طلاب من أجل مصر.

واختُتمت الاحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية وسط تصفيق وهتاف الحضور "تحيا مصر"، في مشهد عبّر عن اعتزاز جامعة قناة السويس الدائم بانتمائها الوطني ووفائها لتاريخ الأمة المصرية وبطولاتها المجيدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.