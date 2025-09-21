وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد التشغيل التجريبي لمستشفى التل الكبير (صور)

قامت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، بتفقد مستشفى التل الكبير التخصصي الجديد لمتابعة بدء التشغيل التجريبي له، يرافقها الدكتورة داليا نور الدين مدير إدارة الطب العلاجى، والدكتور أحمد الطاهر مدير مستشفى التل الكبير التخصصي.

تنفيذ توجيهات وزير الصحة

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتكليفات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لمتابعة معدلات العمل والأداء الخاصة بالمشاريع الإنشائية في القطاع الصحي وجودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

جانب من الجولة، فيتو

الهدف من المشروع

وقالت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية: إن مشروع تطوير مستشفى التل الكبير يأتى فى إطار حرص الدولة المستمر على توفير خدمات صحية متميزة، وتم تطويره بتكلفة 530 مليون جنيه، ويعد المستشفى أحد المشروعات الصحية الرائدة بمحافظة الإسماعيلية، ويُشكل إضافة نوعية للبنية التحتية الصحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

واستهلت وكيل وزارة الصحة الزيارة بتفقد قسم الغسيل الكلوي بعد نقلة من مقرة القديم إلى المكان الجديد المخصص له بالمستشفي الجديد، واطمأنت على انتظام جلسات الغسيل الكلوى وعدم وجود أى مشاكل او معوقات، والتقت مرضى الغسيل الكلوي الذين عبروا عن سعادتهم بالمكان الجديد داخل المستشفى وجودة الخدمة الطبية المقدمة لهم.

كما تابعت وكيل وزارة الصحة انتظام العمل بقسم الاستقبال والطوارئ وتطبيق البرنامج الوظيفى وتوفير الكوادر البشرية من الأطباء وأطقم التمريض، واطلعت على تركيب تانك الأكسجين ومحطة معالجة المياه،وناقشت معوقات التشغيل مؤكدة على تقديم كل الدعم لحل أي مشكلات لضمان تشغيل المستشفى بكامل طاقتها خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن مستشفى التل الكبير الجديد يضم 5 غرف عمليات كبرى، منها غرف للجراحة العامة وأخرى لأمراض النساء، بالإضافة إلى 2 كشك ولادة و2 غرفة مناظير، ويحتوي قسم العناية المركزة على 18 سريرًا مجهزًا بأحدث المعايير، فضلًا عن قسم الغسيل الكلوي الذي يضم 31 ماكينة، و14 عيادة خارجية لخدمات التخصصات المختلفة.

كما تحوي المستشفى مجموعة متكاملة من الخدمات المساندة، تشمل المغسلة، التعقيم المركزي، المطبخ، المشرحة، محطة معالجة مياه، محطة غازات طبية، وتانك أكسجين بسعة 6000 لتر، إلى جانب 8 مصاعد داخل المبنى الرئيسي لتسهيل تنقل المرضى والفرق الطبية.

