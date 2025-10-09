الخميس 09 أكتوبر 2025
محافظات

صحة الإسماعيلية تفحص مصادر المياه بـ 95 منشأة تعليمية

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية: إن المديرية حريصة على اتخاذ آليات الوقاية من الأمراض والتأكد من الشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب.

محافظ الإسماعيلية يشهد احتفال جامعة قناة السويس بـ"العبور الجديد" (صور)

وفاة نقيب المهندسين بالإسماعيلية

وأوضحت الدكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي أن إدارة صحة البيئة كثفت أعمالها بالمرور على المدارس والمعاهد الأزهرية، حيث تم المرور على ٩٥ مدرسة على مستوى المحافظة خلال الأسبوع الماضي؛ لإحكام الرقابة على البيئة الداخلية ومصادر المياه للمنشآت التعليمية.

 

 

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

سحب عينات من مياه الشرب 

وقام فريق صحة البيئة برئاسة الدكتورة غادة حسني مدير إدارة صحة البيئة بالمرور على ٤٣ محطة مياه شرب؛ للتأكد من كفاءة جميع مراحل التنقية، وتم سحب عينات منها، بالإضافة إلى سحب ١١١ عينة من الشبكات التابعة لها لإجراء التحاليل اللازمة؛ وذلك للتأكد من سلامتها، كما تم المرور على ٨ محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي على مستوى المحافظة ضمانًا لحماية البيئة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

ويأتي ذلك بناءً على خطة وزارة الصحة والسكان وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالتأكد من توافر بيئة صحية سليمة لأبنائنا الطلاب والمعلمين وخاصة مع بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦. 

