أهداف محمد صلاح الـ20 في تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال

انفرد محمد صلاح قائد منتخب مصر بصدارة هدافي التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم عبر التاريخ برصيد 20 هدفا متفوقا على عدد من النجوم على رأسهم الكاميروني إيتو والإيفواري ديديه دروجبا والجزائري إسلام سليماني، والبوركينابي موموني داجانو ولكل منهم 18 هدفا.

وترصد السطور التالية عدد الأهداف التي أحرزها محمد صلاح في شباك المنافسين علي مدار تصفيات كأس العالم وتاريخ إحراز الأهداف.

وسجل محمد صلاح 6 أهداف في تصفيات كأس العالم 2014، و5 أهداف في تصفيات كأس العالم 2018، و9 أهداف في تصفيات كأس العالم 2026 حتى الآن.

مصر وغينيا 10 يونيو 2012 (هدف)

مصر وزيمباوي 9-6-2013 (3 أهداف)

مصر وموزمبيق 16-6-2013 (هدف)

مصر وغينيا 10-9-2013 (هدف)

مصر والكونغو 9-10-2016 (هدف)

مصر وغانا 13-11 -2016 (هدف)

مصر وأوغندا 5-9-2017 (هدف)

مصر والكونغو 8-10-2017 (هدفان)

مصر وجيبوتي 16-11-2023 (4 أهداف)

مصر وغينيا بيساو 10-6-2024 (هدف)

مصر وأثيوبيا 21-3-2025 ( هدف)

مصر وأثيوبيا 5-9- 2025 (هدف)

مصر وجيبوتي 8-10- 2025 (هدفان)

